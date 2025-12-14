Огромный вездеход и водородный тягач — российский завод удивил новинками

Завод АМТ показал две новые модели — вездеход 10х10 и водородный седельный тягач

Миасский завод АМТ показал две новинки.

Вездеход АМТ 10×10

Первая – вездеход с колесной формулой 10×10.

Он сочлененный, на шарнире: на двухосной тележке размещена кабина и все агрегаты, на задней трехосной расположился кузов, вмещающий 20‑футовый контейнер. При длине 13,1 м радиус разворота составляет около 13 м, что очень мало для машины таких размеров.

Снаряженная масса машины 25 т, полная – 56 т. Два передних моста рассчитаны на 10 т каждый, три задних держат по 13 т. Грузовик спроектирован для работы при температурах от –50 до +40 °C.

Вездеход АМТ 10×10

Кабина стандартная, Iveco, китайского производства. Широченные шины сверхнизкого давления внешним диаметром 1750 мм добавляют к ширине больше метра, что закрывает для АМТ 10×10 доступ на дороги общего пользования. Да и с максималкой в 50 км/ч он будет на них только мешать.

Двигатель Cursor тоже ивековский – и тоже из Китая. В спецификации для вездехода с 12,9 л рабочего объема сняли 560 л. с. Коробка передач – автомат Fast Gear.

В машине применена сложная гидропневматическая подвеска. По сравнению с рессорной она обеспечивает более мягкий ход и не проседает со временем. Но самое главное – умеет поддерживать раму в горизонтальном положении, компенсируя продольные и поперечные крены.

Сфера применения – любая работа в экстремальных условиях. Приличную автономность обеспечит бак на 800 л солярки. Гарантия – год или 30 тысяч км.

Водородный тягач АМТ

Вторая новинка АМТ задумана под принципиально иные условия. Седельный тягач 6×4 оснащен силовой установкой на водородных топливных элементах. Как известно, она дает в выхлоп только воду или водяной пар.

Водородный тягач АМТ

Водород хранится в 10 баках общим объемом 2200 л. На полной заправке машина проедет до 860 км. Тяговая литий-марганцево‑оксидная батарея – емкостью 60,3 кВт·ч. Электромотор развивает 254 л. с. в номинальном режиме и 355 л. с. в краткосрочном пиковом.

Несмотря на скромную для магистрального автопоезда отдачу, его заявленные характеристики не отличаются от дизельных аналогов. Максимальная скорость ограничена на типовых 89 км/ч, полная масса с полуприцепом – до 49 т. Отопление в кабине электрические.

