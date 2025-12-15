Бренд года «За рулем» 2025 — итоги подведены

Потребители выбрали лучшие бренды автокомпонентов – теперь вы знаете кому доверять

Два тура голосования премии Бренд года «За рулем» 2025 завершены, победители и призеры в семи номинациях определены. Спасибо всем членам нашего народного жюри – читателям журнала «За рулем», которые отдали свой голос за лучшую, по их мнению, марку автокомпонентов. Таких в этом году было 144 188 человек – на пятнадцать с лишним тысяч больше, чем год назад!

Интерес российских автомобилистов к премии растет, число респондентов увеличивается и полученные результаты более точно отражают ситуацию на российском рынке, который, как показали ваши голоса, продолжает активно меняться после ухода большинства зарубежных игроков. Российские автомобилисты стали больше доверять российским брендам.

Результаты перед вами. Именно так видят наш рынок самые главные люди – потребители. Уверены, что производители и продавцы многое бы отдали, чтобы оказаться в этом почетном списке. От всей души поздравляем тех, кому удалось заслужить доверие потребителей. Остальных номинантов благодарим за борьбу и желаем успеха в следующем голосовании через год.

АЗС

1. Лукойл – 26,84%

2. Газпромнефть – 25,22%

3. Роснефть – 17,74%

4. Татнефть – 12,89%

5. Газпром – 5,13%

6. Teboil – 3,85%

7. Башнефть – 3,61%

8. Сургутнефтегаз – 3,03%

9. Irbis – 1,59%

10. Нефтьмагистраль – 0,72%

В одной из самых стабильных номинаций случилась небольшая сенсация. Одна из крупнейших по числу станций сеть – Роснефть вернула себе третью позицию, опередив Газпром. Победитель и вице-чемпион сохранили свои позиции.

АКБ

1. Forse – 48,34%

2. Akom – 20,00%

3. Тюмень – 19,01%

4. Furukawa battery – 3,64%

5. Зверь – 3,30%

6. Zubr – 2,36%

7. Курский – 1,17%

8. Volat – 0,85%

9. Brest Battery – 0,75%

10. Ursa – 0,58%

Отечественные производители заняли три первых места. Бренд Forse поднялся с прошлогоднего третьего места, а его место заняли Тюменские батареи.

Моторные масла

1. Lukoil – 24,69%

2. Sintec – 23,86%

3. Liqui Moly – 12,03%

4. Zic – 10,58%

5. Lubrex – 6,60%

6. Gazpromneft – 4,77%

7. Idemitsu – 4,64%

8. Rosneft – 4,38%

9. Rolf – 4,32%

10. Teboil – 4,13%

В моторных маслах без изменений, если не считать, что на третье место поднялся бренд Liqui Moly, сместивший оттуда корейский ZIC.

Шины

1. Viatti – 40,59%

2. Кама – 28,39%

3. Ikon Tyres – 8,68%

4. Pirelli – 6,50%

5. Yokohama – 4,97%

6. Hankook – 3,29%

7. Gislaved – 2,91%

8. Cordiant – 1,96%

9. Kumho – 1,54%

10. Torero – 1,18%

Pirelli уступили первое место российским шинам Viatti, которые поднялись сюда с третьего места. Второй результат тоже за российскими шинами, как, впрочем, и третье место – за бывшей финской Nokian под новой российской маркой.

Автохимия

1. Lavr – 37,35%

2. Sintec – 17,03%

3. Grass – 15,07%

4. Liqui Moly – 11,96%

5. Лукойл – 6,90%

6. ВМП Авто – 5,91%

7. Felix –2,29%

8. Suprotec – 2,25%

9. bi bi care – 1,03%

10. Geometria Auto – 0,23%

Среди тройки лидеров номинации Автохимия изменился только бронзовый призер, сместивший с третьего места Kerry.

Антифризы

1. Felix – 27,58%

2. Sintec – 26,66%

3. CoolStream – 13,45%

4. Sibiria – 7,35%

5. Лукойл – 6,26%

6. Aga – 8,26%

7. Totachi – 4,09%

8. Дзержинский – 3,56%

9. Rolf – 1,88%

10. X-freeze – 0,92%

Антифризы – новая номинация, которая вручается первый год. Но несмотря на это, здесь уже сформирована уверенная тройка лидеров, о чем говорят проценты доверия.

Автоэлектроника

1. Pioneer – 29,38%

2. Xiaomi – 22,06%

3. 70mai – 11,58%

4. Teyes – 11,03%

5. SilverStone F1 – 6,04%

6. iBox – 5,06%

7. Sho-me – 4,81%

8. Navitel – 4,02%

9. Neoline – 3,95%

10. Mio – 2,08%

Это самая динамичная номинация, но и тут есть многолетние лидеры. В частности, это 70mai и Xiaomi, которые в прошлом году занимали 1 и 3 места соответственно. На втором месте был вовсе пропавший Star Line.

Аналитический партнер премии - РОМИР.

С прошлогодними результатами премии Бренд года «За рулем» вы можете ознакомиться здесь.