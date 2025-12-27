Делаем багажное пространство намного удобнее — простой лайфхак

Читатель «За рулем» изготовил петлю для подъема ковра в багажнике из веревки

На многих автомобилях ВАЗ отсутствует петля для подъема ковра в багажнике.

Взял черную веревку, продел через отверстие и завязал на обычный узел.

Вроде мелочь, а стало намного удобнее.

А. Медведев, Челябинская область

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

Импровизированная ручка для подъема ковра в багажнике

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне найдете тут.