Делаем багажное пространство намного удобнее — простой лайфхак

На многих автомобилях ВАЗ отсутствует петля для подъема ковра в багажнике.

Взял черную веревку, продел через отверстие и завязал на обычный узел.

Вроде мелочь, а стало намного удобнее.

А.Медведев, Челябинская область

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

Импровизированная ручка для подъема ковра в багажнике
Импровизированная ручка для подъема ковра в багажнике
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне найдете тут.
Ревин Алексей
Фото:А. Медведев
27.12.2025 
