Этот лайфак многократно облегчит езду на машине с прицепом

Мой легковой прицеп не имеет фонаря заднего хода.

Поставил фонарь от внедорожника УАЗ Хантер, хотя подойдет и от более старых моделей.

Подал питание от клемм габаритного огня через выключатель, который активирую вручную. Незаменимо при движении задним ходом в темное время.

И.Павликов, г. Архангельск

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

Фонарь заднего хода от УАЗ Хантер на прицепе
Фонарь заднего хода от УАЗ Хантер на прицепе
Ревин Алексей
Фото:И. Павликов
15.01.2026 
Фото:И. Павликов
