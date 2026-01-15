Этот лайфак многократно облегчит езду на машине с прицепом
Мой легковой прицеп не имеет фонаря заднего хода.
Поставил фонарь от внедорожника УАЗ Хантер, хотя подойдет и от более старых моделей.
Подал питание от клемм габаритного огня через выключатель, который активирую вручную. Незаменимо при движении задним ходом в темное время.
И. Павликов, г. Архангельск
Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- О том, как улучшить конструкцию противотуманных фар в автомобиле, рассказано тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX