Привод задний, а мотор стоит поперечно — разве так бывает?

Эксперт «За рулем» рассказал о вариантах расположения двигателя в автомобилях

Вопрос от читателя «За рулем»:

Говорит ли поперечное расположение двигателя о том, что автомобиль – переднеприводный?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Нет. Неверно и то, что при переднем приводе двигатель обязательно стоит поперечно. Есть примеры автомобилей с продольным расположением двигателя и передним приводом – скажем, некоторые модели Audi или наш Москвич‑2141.

А при поперечном расположении привод может быть и полным. А еще… задним! Так бывает у некоторых компактных спорткаров со среднемоторной компоновкой.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О том, чем уравновешенный мотор отличается от самоуравновешенного, рассказано тут.
Фото:freepik / aopsan и «За рулем»
16.01.2026 
