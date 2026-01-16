Привод задний, а мотор стоит поперечно — разве так бывает?
Эксперт «За рулем» рассказал о вариантах расположения двигателя в автомобилях
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Говорит ли поперечное расположение двигателя о том, что автомобиль – переднеприводный?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Нет. Неверно и то, что при переднем приводе двигатель обязательно стоит поперечно. Есть примеры автомобилей с продольным расположением двигателя и передним приводом – скажем, некоторые модели Audi или наш Москвич‑2141.
А при поперечном расположении привод может быть и полным. А еще… задним! Так бывает у некоторых компактных спорткаров со среднемоторной компоновкой.
Фото:freepik / aopsan и «За рулем»
