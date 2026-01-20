#
Не знаете, куда спрятать ключ от секреток? Решение — на поверхности

Читатель «За рулем» доработал штатный органайзер для хранения ключа от секреток

Чтобы ключ от секреток не катался по багажному отделению, не гремел и не терялся, организовал для него место в штатном органайзере.

Для размещения ключа нужно выбрать место, достаточное по толщине, чтобы отверстие не получилось сквозным. Подходящим сверлом (лучше перьевым) или острым ножом вырезаем углубление. Диаметр лучше сделать чуть меньше, чтобы ключ вставлялся плотно и не выпадал.

Верхнюю часть ключа можно покрасить в цвет органайзера – так он станет незаметным в полумраке багажника.

Доработанный органайзер для хранения ключа от секреток для колес.
Сам ключ лучше выкрасить в цвет органайзера.

С.Захаров, г. Екатеринбург

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О важных критериях выбора шинных компрессоров рассказано тут.
Ревин Алексей
Фото:С. Захаров
20.01.2026 
