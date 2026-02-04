От чего (или от кого) зависит размер транспортного налога?

Эксперт «За рулем» разъяснил особенности расчета транспортного налога в России

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему величину повышения транспортного налога определяют регионы?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Транспортный налог относится к региональным – собранные средства поступают в бюджеты субъектов РФ. А потому все тарифы устанавливают местные власти.

К сожалению, почти всегда речь именно о повышении. Так, многие регионы уже утвердили изменения для 2026 года – в квитанциях это отразится в 2027 году. А в Москве сейчас действует семилетний план поэтапного повышения – до 2032 года.

О том, что закон дозволяет еще и снижать транспортный налог в оговоренных пределах, столичным автовладельцам лучше не вспоминать. Да и всем другим тоже.

Регионы также самостоятельно определяют различные льготы по транспортному налогу для некоторых категорий граждан.

