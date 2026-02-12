«Шайба» или рычаг — почему селекторы КП такие разные

Эксперт «За рулем» рассказал, от чего зависит конструкция селектора коробки передач

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Есть ли реальные преимущества «шайбы» селектора коробки передач перед рычагом?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Честно говоря, очевидные преимущества шайбы перед рычагом найти сложно. Это скорее дизайнерский ход, нежели эргономический. Но классический селектор удобнее в пользовании.

Конечно, кто‑то предпочитает и подрулевой селектор, но тут хотя бы есть рациональное объяснение.

Дело в том, что такое решение позволяет освободить площадь на тоннеле для подстаканников и мест для размещения смартфонов.

