Что в СССР воровали с автомобилей и как люди защищали имущество

Фигурки на капоте автомобилей

Еще в детстве слышал рассказ про человека, который, просыпаясь ночью и вглядываясь в темноту через окно, на всякий случай кричал в открытую форточку: «Отойди от машины!» Шутка, конечно. Но то, что владелец Волги стал нервным после кражи с капота своего ГАЗ-21 знаменитого хромированного оленя – чистая правда. Да ведь и капот к тому же повредили...

Олень на капоте Волги был постоянным поводом для беспокойства владельцев ГАЗ-21.

Оленей снимали, раскачивая их, пока головки крепящих фигурку винтов не пролезали наружу. Так что забавная сцена из фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», в которой Бывалый снимает с передка старенького трофейного Адлера волговского оленя, снята с юмором, но на вполне актуальную тему.

Герой «Кавказской пленницы» снимает оленя с передка старенького трофейного Adler Trumpf Junior.

Нахальные «коллекционеры» воровали эмблемы и с иных автомобилей – с иномарок, которых в советской Москве 1970-х годов было немало. К счастью, нечасто. Половина встречающихся на улицах Мерседесов были лишены фирменной звезды, которая должна была украшать решетку радиатора. Отломать шильдики у ночующих на улицах иномарок было не сложнее, чем с отечественных машин.

Мерседес без звезды на решетке радиатора. Москва, середина 1970-х годов.

Неприятно, конечно, но ездить можно. А вот воровство плафонов фонарей, крепящихся к корпусу всего лишь обычными винтами, – куда более неприятный инцидент.

Ночью пропали плафоны с вертикальных фонарей и моего ижевского 412-го Москвича. Пришлось доставать новые фонари: купить плафоны отдельно было невозможно. Новые плафоны я закрепил винтами со спиленным шлицом и углублениями под самодельную П-образную отвертку. Кстати, примерно такими винтами некогда крепили металлические таблички с инструкциями в лифтах. Стопроцентной гарантии такая защита, конечно, не давала, но жизнь мелким жуликам все же осложняла.

Как воровали колпаки колес и сами колеса

С машин порой воровали и хромированные колпаки колес.

Хромированные колпаки с колес Москвичей и Побед стали воровать еще в 1950-х годах – едва в стране появились личные автомобили. Но это явление было не очень частым, особенно по сравнению с эпидемией воровства колес, охватившей страну в 1970-х годах. Ведь дефицит шин постоянно рос, а спрос, как известно, рождает предложение.

От колеса остались только болты. Кадр из фильма Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты».

Режиссер Эльдар Рязанов обыгрывал воровство колес в своих фильмах неоднократно. Может, и сам имел подобный опыт?

Борьба с этим явлением приобрела серьезный характер. Появились так называемые секретки – болты и гайки, которые можно было открутить лишь специальным ключом и защищенные от так называемого трубного ключа специальным кольцом. Чертежи разнообразных конструкций регулярно печатал «За рулем».

Сцена их фильма Рязанова «Небеса обетованные».

Правда, серийное производство секреток упрощало жуликам подбор к ним ключей. Поэтому некоторые автолюбители изобретали и изготавливали свои оригинальные конструкции.

Чертежи секреток для колес регулярно публиковал журнал «За рулем».

На каждое колесо ставили по одной секретке. Главное было – не потерять соответствующий ключ.

Конечно, полной защиты секретки не давали. То, что сделал один, другой, как известно, всегда может сломать. Но расчет был на то, что жулик поленится и поищет машину, владелец которой не озаботился защитой колес.

Воровство ветровых стекол

Позже с машин стали воровать даже ветровые стекла, которые тоже были в дефиците. Вынуть и унести стекло, хоть с резиновым уплотнителем, хоть без него, в то время было совсем несложно.

Некоторые автолюбители защищали стекла самодельными накладками, устанавливаемыми на стойках и закрепленными шпильками, проходящими через уплотнитель в салон. Правда, при монтаже нехитрой доморощенной конструкции неопытные автолюбители иногда повреждали то самое остродефицитное стекло, которое пытались защитить. Но ведь настоящий опыт можно приобрести лишь ценой проб и ошибок.

Что из автомобиля забирали с собой

Автомобиль без щеток стеклоочистителя – типичная картина времен СССР.

На многих советских фото не случайно запечатлены автомобили, на которых нет щеток стеклоочистителей. Их тоже воровали, и они тоже были дефицитом. Возле магазинов запчастей и на АЗС мелкие «коммерсанты»-жулики регулярно предлагали купить ворованные щетки.

Способ зашиты был простейший – щетки снимали сами и прятали их в салоне автомобиля. Часто автолюбители ленились ставить их обратно: ездили в сухую погоду без щеток, а от случайных царапин ненароком включенными дворниками стекло защищали, надевая на поводки резинки (например, отрезанные от клистирной трубки).

Особенно «весело» было срочно возвращать дворники на штатное место из-за внезапно начавшегося дождя или встречи с неожиданной лужей.

Прятали в салоне и наружные зеркала. Для этого наладили производство быстросъемных зеркал разных конструкций. Они, к счастью, дефицитом в обычных автомагазинах не были.

Владелец «трешки», герой фильма «Ларец Марии Медичи», снимает и прячет в салон наружное зеркало.

В детективе 1981 года «Ларец Марии Медичи» есть забавная сцена: владелец привычным движением снимает зеркало со своего ВАЗ-2103 и убирает его в салон. Забавность в том, что хозяин Жигулей – офицер милиции, правда, в штатском. Похоже, эту сцену снимали без особого скрытого умысла. Обыкновенный соцреализм.

