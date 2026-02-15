#
Москва-Сити
15 февраля
Названы города с платным въездом: пока их только два, но дальше — больше
Москва может стать платной зоной для...
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
15 февраля
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Дайджест самых заметных новостей за прошедшую...
Эти машины россияне перепродают крайне неохотно
15 февраля
Эти машины россияне перепродают крайне неохотно
Стало известно, насколько быстро россияне...

Что в СССР воровали с автомобилей и как люди защищали имущество

«За рулем» рассказал, как уберечь колеса, стекла и эмблемы авто от воровства

Фигурки на капоте автомобилей

Еще в детстве слышал рассказ про человека, который, просыпаясь ночью и вглядываясь в темноту через окно, на всякий случай кричал в открытую форточку: «Отойди от машины!» Шутка, конечно. Но то, что владелец Волги стал нервным после кражи с капота своего ГАЗ-21 знаменитого хромированного оленя – чистая правда. Да ведь и капот к тому же повредили...

Олень на капоте Волги был постоянным поводом для беспокойства владельцев ГАЗ-21.
Олень на капоте Волги был постоянным поводом для беспокойства владельцев ГАЗ-21.
Оленей снимали, раскачивая их, пока головки крепящих фигурку винтов не пролезали наружу. Так что забавная сцена из фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», в которой Бывалый снимает с передка старенького трофейного Адлера волговского оленя, снята с юмором, но на вполне актуальную тему.

Герой «Кавказской пленницы» снимает оленя с передка старенького трофейного Adler Trumpf Junior.
Герой «Кавказской пленницы» снимает оленя с передка старенького трофейного Adler Trumpf Junior.

Нахальные «коллекционеры» воровали эмблемы и с иных автомобилей – с иномарок, которых в советской Москве 1970-х годов было немало. К счастью, нечасто. Половина встречающихся на улицах Мерседесов были лишены фирменной звезды, которая должна была украшать решетку радиатора. Отломать шильдики у ночующих на улицах иномарок было не сложнее, чем с отечественных машин.

Мерседес без звезды на решетке радиатора. Москва, середина 1970-х годов.
Мерседес без звезды на решетке радиатора. Москва, середина 1970-х годов.

Неприятно, конечно, но ездить можно. А вот воровство плафонов фонарей, крепящихся к корпусу всего лишь обычными винтами, – куда более неприятный инцидент.

Ночью пропали плафоны с вертикальных фонарей и моего ижевского 412-го Москвича. Пришлось доставать новые фонари: купить плафоны отдельно было невозможно. Новые плафоны я закрепил винтами со спиленным шлицом и углублениями под самодельную П-образную отвертку. Кстати, примерно такими винтами некогда крепили металлические таблички с инструкциями в лифтах. Стопроцентной гарантии такая защита, конечно, не давала, но жизнь мелким жуликам все же осложняла.

Как воровали колпаки колес и сами колеса

С машин порой воровали и хромированные колпаки колес.
С машин порой воровали и хромированные колпаки колес.

Хромированные колпаки с колес Москвичей и Побед стали воровать еще в 1950-х годах – едва в стране появились личные автомобили. Но это явление было не очень частым, особенно по сравнению с эпидемией воровства колес, охватившей страну в 1970-х годах. Ведь дефицит шин постоянно рос, а спрос, как известно, рождает предложение.

От колеса остались только болты. Кадр из фильма Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты».
От колеса остались только болты. Кадр из фильма Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты».

Режиссер Эльдар Рязанов обыгрывал воровство колес в своих фильмах неоднократно. Может, и сам имел подобный опыт?

Борьба с этим явлением приобрела серьезный характер. Появились так называемые секретки – болты и гайки, которые можно было открутить лишь специальным ключом и защищенные от так называемого трубного ключа специальным кольцом. Чертежи разнообразных конструкций регулярно печатал «За рулем».

Сцена их фильма Рязанова «Небеса обетованные».
Сцена их фильма Рязанова «Небеса обетованные».

Правда, серийное производство секреток упрощало жуликам подбор к ним ключей. Поэтому некоторые автолюбители изобретали и изготавливали свои оригинальные конструкции.

Чертежи секреток для колес регулярно публиковал журнал «За рулем».
Чертежи секреток для колес регулярно публиковал журнал «За рулем».

На каждое колесо ставили по одной секретке. Главное было – не потерять соответствующий ключ.

Конечно, полной защиты секретки не давали. То, что сделал один, другой, как известно, всегда может сломать. Но расчет был на то, что жулик поленится и поищет машину, владелец которой не озаботился защитой колес.

Воровство ветровых стекол

Позже с машин стали воровать даже ветровые стекла, которые тоже были в дефиците. Вынуть и унести стекло, хоть с резиновым уплотнителем, хоть без него, в то время было совсем несложно.

Некоторые автолюбители защищали стекла самодельными накладками, устанавливаемыми на стойках и закрепленными шпильками, проходящими через уплотнитель в салон. Правда, при монтаже нехитрой доморощенной конструкции неопытные автолюбители иногда повреждали то самое остродефицитное стекло, которое пытались защитить. Но ведь настоящий опыт можно приобрести лишь ценой проб и ошибок.

Что из автомобиля забирали с собой

Автомобиль без щеток стеклоочистителя – типичная картина времен СССР.
Автомобиль без щеток стеклоочистителя – типичная картина времен СССР.

На многих советских фото не случайно запечатлены автомобили, на которых нет щеток стеклоочистителей. Их тоже воровали, и они тоже были дефицитом. Возле магазинов запчастей и на АЗС мелкие «коммерсанты»-жулики регулярно предлагали купить ворованные щетки.

Способ зашиты был простейший – щетки снимали сами и прятали их в салоне автомобиля. Часто автолюбители ленились ставить их обратно: ездили в сухую погоду без щеток, а от случайных царапин ненароком включенными дворниками стекло защищали, надевая на поводки резинки (например, отрезанные от клистирной трубки).

Особенно «весело» было срочно возвращать дворники на штатное место из-за внезапно начавшегося дождя или встречи с неожиданной лужей.

Прятали в салоне и наружные зеркала. Для этого наладили производство быстросъемных зеркал разных конструкций. Они, к счастью, дефицитом в обычных автомагазинах не были.

Владелец «трешки», герой фильма «Ларец Марии Медичи», снимает и прячет в салон наружное зеркало.
Владелец «трешки», герой фильма «Ларец Марии Медичи», снимает и прячет в салон наружное зеркало.

В детективе 1981 года «Ларец Марии Медичи» есть забавная сцена: владелец привычным движением снимает зеркало со своего ВАЗ-2103 и убирает его в салон. Забавность в том, что хозяин Жигулей – офицер милиции, правда, в штатском. Похоже, эту сцену снимали без особого скрытого умысла. Обыкновенный соцреализм.

  • Чего не умеют современные автопроизводители: эксперт Канунников рассказал про важные особенности BMW E32 1986 года.

Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 8
15.02.2026 
Фото:из архива «За рулем»
