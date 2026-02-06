Чего не умеют современные автопроизводители — на примере 40-летнего BMW

Эксперт Канунников рассказал про важные особенности BMW E32 1986 года

Кажется, совсем недавно «семерка» семейства BMW Е32 казалась последним достижением техники и науки. А ведь прошло ровно четыре десятилетия. Теперь автомобиль – признанный и уважаемый янгтаймер. И если сравнивать с современными машинами, прославленный баварский седан за эти годы не стал хуже.

Традиционный дизайн BMW и новый двигатель V12

В 1986 году, когда новый седан седьмой серии представили публике, всем с первого взгляда было понятно, что это – BMW. Дизайнерской революции не случилось: традиционные «ноздри» решетки радиатора и четыре круглые фары (вопреки моде тех лет), а также линия Хоффмайстера – на месте. Зато именно на машинах семейства Е32 впервые в истории появились ксеноновые фары, запатентованные компанией BMW.

BMW E32 – обладатель классического баварского дизайна.

Кто-то, возможно, посчитал тогда эту элегантную приземистую машину недостаточно солидной, а может, и недостаточно революционной и выразительной. Но поклонники марки точно знали: BMW должен выглядеть как BMW. И были правы.

По отношению к машинам этого семейства слово «первый» приходится повторять часто. Именно на «семерке» этого поколения появился первый в истории фирмы автомобильный двигатель V12. На модели 750i его ставили уже с 1987 года. Конкуренты из Штутгарта ответили своим V12 на Mercedes-Benz W140 только в 1991 году.

После долгого перерыва баварская фирма вернула под капот флагманского седана двигатель V8.

На BMW 740i 1993 года, показанном в нашем видео, стоит V8 объемом 4 л и мощностью 286 л.с. при 5800 об/мин. Система питания – впрыск Bosch Motronic, степень сжатия – 10,0.

Оснащение BMW E32

В «семерке» BMW есть все, что было в арсенале немецких инженеров на рубеже 1980-х –1990-х годов.

В этой версии «семерки» – не самые продвинутые сиденья. Были и еще лучше, хотя сложно себе представить, как это возможно. Кресла – прекрасный пример гармонии между комфортом и собранностью: это же солидный седан, а не спорткупе, и «ковши» здесь не к месту.

Всюду электроприводы: стекла, зеркала, люк в крыше и даже регулировки передних кресел. Все сделано из натуральных материалов, без подделок и имитаций. Автомобиль оснащен практически всем, что в те годы числили самым продвинутым и передовым. Руль регулируется по вылету, есть двухзонный климат-контроль и даже продвинутый по тем временам бортовой компьютер.

Магнитола, правда, под компакт-кассеты, но в багажнике стоит штатный СD-чейнджер. Есть и круиз-контроль, и отключаемая система стабилизации ASC, и даже первый в истории BMW парктроник. Кстати, все эти системы по сей день работают, несмотря на солидный возраст и пробег автомобиля.

Фирменная «фишка» BMW – набор инструмента на крышке багажника.

Стандартная база BMW семейства Е32 – 2833 мм: всего на 33 мм больше, чем у Волги. Простор сзади, конечно, не как в лимузине, но вполне приемлемый. Багажник – огромный и удобный. Хотя под полом помещается полноразмерная запаска. А на крышке багажника – обязательная фирменная «фишка» BMW – набор инструментов.

Этот BMW 740i – пример типичной немецкой комплектации. В машине есть все, что необходимо солидному бизнес-седану, но на особо дорогих опциях первый владелец при заказе машины в автосалоне сэкономил.

Скажем, подвеска здесь – стандартная. Спереди – McPherson, сзади – независимая пружинная. Опционно предлагалась подвеска с амортизаторами, поддерживающими дорожный просвет вне зависимости от нагрузки. Но ведь и штатная пружинная подвеска обеспечивает гармонию между собранной управляемостью и комфортом. Поэтому вполне можно обойтись без сложной и, соответственно, дорогой конструкции.

Как едет BMW E32

Трудно представить, что в повседневной жизни может не хватить мощности в 286 сил и максимальной скорости 240 км/ч. Да и разгон до 100 км/ч за 8 секунд вялым не назовешь.

Коробка передач – пятиступенчатая. На ранних BMW Е32 в базе предлагался четырехступенчатый автомат. Работает коробка быстро и мягко, хотя сделана три десятилетия назад.

Реакция на нажатие педали газа – своеобразная. В начале хода автомобиль реагирует на открытие заслонки очень аккуратно, деликатно, слово переспрашивает: действительно ли ты готов к стремительному ускорению. Чуть дожимаешь педаль, и седан охотно демонстрирует, что такое 286 л.с. Такая педаль очень удобна и в плотном городском потоке, и на парковках.

Руль на скорости тяжелее, чем я ожидал. Но именно это и создает приятное ощущения четких и честных реакций на руление. Да и стандартная пружинная подвеска настроена тонко и грамотно – плотная, но и комфортная.

Выводы по BMW E32

С начала производства семейства Е32 прошло почти четыре десятилетия, но BMW 740i по-прежнему служит прекрасным наглядным примером, как надо делать гармоничные автомобили. Гармоничные во всех смыслах.

Прогресс, конечно, не остановить. Но, к слову, автомобиль, с которым мне довелось познакомиться, прошел 250 тысяч км без особых вмешательств ремонтников. А как после такого пробега будут чувствовать себя машины, которые сейчас стоят в автосалонах, мы еще не знаем.

