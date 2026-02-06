#
Чего не умеют современные автопроизводители — на примере 40-летнего BMW

Эксперт Канунников рассказал про важные особенности BMW E32 1986 года

Кажется, совсем недавно «семерка» семейства BMW Е32 казалась последним достижением техники и науки. А ведь прошло ровно четыре десятилетия. Теперь автомобиль – признанный и уважаемый янгтаймер. И если сравнивать с современными машинами, прославленный баварский седан за эти годы не стал хуже.

Традиционный дизайн BMW и новый двигатель V12

В 1986 году, когда новый седан седьмой серии представили публике, всем с первого взгляда было понятно, что это – BMW. Дизайнерской революции не случилось: традиционные «ноздри» решетки радиатора и четыре круглые фары (вопреки моде тех лет), а также линия Хоффмайстера – на месте. Зато именно на машинах семейства Е32 впервые в истории появились ксеноновые фары, запатентованные компанией BMW.

BMW E32 – обладатель классического баварского дизайна.
BMW E32 – обладатель классического баварского дизайна.

Кто-то, возможно, посчитал тогда эту элегантную приземистую машину недостаточно солидной, а может, и недостаточно революционной и выразительной. Но поклонники марки точно знали: BMW должен выглядеть как BMW. И были правы.

По отношению к машинам этого семейства слово «первый» приходится повторять часто. Именно на «семерке» этого поколения появился первый в истории фирмы автомобильный двигатель V12. На модели 750i его ставили уже с 1987 года. Конкуренты из Штутгарта ответили своим V12 на Mercedes-Benz W140 только в 1991 году.

После долгого перерыва баварская фирма вернула под капот флагманского седана двигатель V8.
После долгого перерыва баварская фирма вернула под капот флагманского седана двигатель V8.

На BMW 740i 1993 года, показанном в нашем видео, стоит V8 объемом 4 л и мощностью 286 л.с. при 5800 об/мин. Система питания – впрыск Bosch Motronic, степень сжатия – 10,0.

Оснащение BMW E32

В «семерке» BMW есть все, что было в арсенале немецких инженеров на рубеже 1980-х –1990-х годов.
В «семерке» BMW есть все, что было в арсенале немецких инженеров на рубеже 1980-х –1990-х годов.

В этой версии «семерки» – не самые продвинутые сиденья. Были и еще лучше, хотя сложно себе представить, как это возможно. Кресла – прекрасный пример гармонии между комфортом и собранностью: это же солидный седан, а не спорткупе, и «ковши» здесь не к месту.

Всюду электроприводы: стекла, зеркала, люк в крыше и даже регулировки передних кресел. Все сделано из натуральных материалов, без подделок и имитаций. Автомобиль оснащен практически всем, что в те годы числили самым продвинутым и передовым. Руль регулируется по вылету, есть двухзонный климат-контроль и даже продвинутый по тем временам бортовой компьютер.

Магнитола, правда, под компакт-кассеты, но в багажнике стоит штатный СD-чейнджер. Есть и круиз-контроль, и отключаемая система стабилизации ASC, и даже первый в истории BMW парктроник. Кстати, все эти системы по сей день работают, несмотря на солидный возраст и пробег автомобиля.

Фирменная «фишка» BMW – набор инструмента на крышке багажника.
Фирменная «фишка» BMW – набор инструмента на крышке багажника.

Стандартная база BMW семейства Е32 – 2833 мм: всего на 33 мм больше, чем у Волги. Простор сзади, конечно, не как в лимузине, но вполне приемлемый. Багажник – огромный и удобный. Хотя под полом помещается полноразмерная запаска. А на крышке багажника – обязательная фирменная «фишка» BMW – набор инструментов.

Этот BMW 740i – пример типичной немецкой комплектации. В машине есть все, что необходимо солидному бизнес-седану, но на особо дорогих опциях первый владелец при заказе машины в автосалоне сэкономил.

Скажем, подвеска здесь – стандартная. Спереди – McPherson, сзади – независимая пружинная. Опционно предлагалась подвеска с амортизаторами, поддерживающими дорожный просвет вне зависимости от нагрузки. Но ведь и штатная пружинная подвеска обеспечивает гармонию между собранной управляемостью и комфортом. Поэтому вполне можно обойтись без сложной и, соответственно, дорогой конструкции.

Как едет BMW E32

Трудно представить, что в повседневной жизни может не хватить мощности в 286 сил и максимальной скорости 240 км/ч. Да и разгон до 100 км/ч за 8 секунд вялым не назовешь.

Коробка передач – пятиступенчатая. На ранних BMW Е32 в базе предлагался четырехступенчатый автомат. Работает коробка быстро и мягко, хотя сделана три десятилетия назад.

Реакция на нажатие педали газа – своеобразная. В начале хода автомобиль реагирует на открытие заслонки очень аккуратно, деликатно, слово переспрашивает: действительно ли ты готов к стремительному ускорению. Чуть дожимаешь педаль, и седан охотно демонстрирует, что такое 286 л.с. Такая педаль очень удобна и в плотном городском потоке, и на парковках.

Руль на скорости тяжелее, чем я ожидал. Но именно это и создает приятное ощущения четких и честных реакций на руление. Да и стандартная пружинная подвеска настроена тонко и грамотно – плотная, но и комфортная.

Выводы по BMW E32

С начала производства семейства Е32 прошло почти четыре десятилетия, но BMW 740i по-прежнему служит прекрасным наглядным примером, как надо делать гармоничные автомобили. Гармоничные во всех смыслах.

Прогресс, конечно, не остановить. Но, к слову, автомобиль, с которым мне довелось познакомиться, прошел 250 тысяч км без особых вмешательств ремонтников. А как после такого пробега будут чувствовать себя машины, которые сейчас стоят в автосалонах, мы еще не знаем.

Канунников Сергей
Фото:
«За рулем»
06.02.2026 
Фото:
«За рулем»
