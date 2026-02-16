Какой стояночный тормоз надежнее? Вы удивитесь!
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Электромеханические стояночные тормоза сейчас применяют на большинстве автомобилей. А есть ли у них недостатки?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, «За рулем»:
– Недостатки, конечно, имеются.
На практике отказы электромеханических систем встречаются чаще, чем на автомобилях с регулярно используемым механическим приводом.
Отметим и невозможность разблокировать стояночный тормоз при севшей АКБ, более сложную процедуру замены тормозных колодок, а также вероятность разрушения электропривода коррозией при длительной эксплуатации.
Существует и возможность блокировки колес замерзшей влагой при парковке в условиях низких температур.
Кроме того, водитель автомобиля с механическим приводом ручника может выбирать, затягивать его или нет, а на большинстве современных автомобилей электромеханический тормоз срабатывает по умолчанию.
