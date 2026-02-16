Какой стояночный тормоз надежнее? Вы удивитесь!

Эксперт «За рулем» рассказал о минусах электромеханического стояночного тормоза

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Электромеханические стояночные тормоза сейчас применяют на большинстве автомобилей. А есть ли у них недостатки?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

– Недостатки, конечно, имеются.

На практике отказы электромеханических систем встречаются чаще, чем на автомобилях с регулярно используемым механическим приводом.

Отметим и невозможность разблокировать стояночный тормоз при севшей АКБ, более сложную процедуру замены тормозных колодок, а также вероятность разрушения электропривода коррозией при длительной эксплуатации.

Существует и возможность блокировки колес замерзшей влагой при парковке в условиях низких температур.

Кроме того, водитель автомобиля с механическим приводом ручника может выбирать, затягивать его или нет, а на большинстве современных автомобилей электромеханический тормоз срабатывает по умолчанию.

