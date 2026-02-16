Этот доступный гаджет просто необходим автомобилисту
Автомобилисты и любители гаджетов, внимание! На просторах известного китайского маркетплейса обнаружено устройство, которое может изменить ваше представление о соотношении цены и качества. Речь идет о товаре, который собрал уже сотни положительных отзывов и продолжает набирать популярность. На Aliexpress появился инструмент для диагностики давления в шинах автомобиля, активации и программирования датчиков TPMS MUCAR T261.
Почему вам нужен MUCAR T261?
- экспертные решения TPMS, повышающие уверенность водителя;
- пожизненное бесплатное обновление;
- активация датчика;
- перенастройка датчика;
- программирование датчиков;
- диагностика системы TPMS;
- считать и очистить коды TPMS;
- проверить батарею датчика;
- считать идентификатор датчика.
Датчики MUCAR работают на частотах 315 МГц и 433 МГц, охват более чем 150 брендов.
Его можно подключить к приложению Dollarfix через Bluetooth и использовать для легкой диагностики неисправностей шин на мобильных телефонах.
Также может использоваться с серией THINKCAR THINKTOOL, THINKSCAN 689BT/689, MUCAR VO6/VO7S/VO7/VO8, чтобы помочь вам диагностировать информацию о шинах автомобиля.
На текущий момент устройство предлагается всего за 9 402 рубля.
Реклама. «ООО «Алибаба. Ком (Ру)»» ИНН 7703380158 erid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJHV4Mo
