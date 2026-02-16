Этот доступный гаджет просто необходим автомобилисту

#
16 февраля
Автомобилисты и любители гаджетов, внимание! На просторах известного китайского маркетплейса обнаружено устройство, которое может изменить ваше представление о соотношении цены и качества. Речь идет о товаре, который собрал уже сотни положительных отзывов и продолжает набирать популярность. На Aliexpress появился инструмент для диагностики давления в шинах автомобиля, активации и программирования датчиков TPMS MUCAR T261.

MUCAR T261
MUCAR T261
MUCAR T261
MUCAR T261
MUCAR T261

Купить MUCAR T261

Почему вам нужен MUCAR T261?

  • экспертные решения TPMS, повышающие уверенность водителя;
  • пожизненное бесплатное обновление;
  • активация датчика;
  • перенастройка датчика;
  • программирование датчиков;
  • диагностика системы TPMS;
  • считать и очистить коды TPMS;
  • проверить батарею датчика;
  • считать идентификатор датчика.
Датчики MUCAR работают на частотах 315 МГц и 433 МГц, охват более чем 150 брендов.

Его можно подключить к приложению Dollarfix через Bluetooth и использовать для легкой диагностики неисправностей шин на мобильных телефонах.

Также может использоваться с серией THINKCAR THINKTOOL, THINKSCAN 689BT/689, MUCAR VO6/VO7S/VO7/VO8, чтобы помочь вам диагностировать информацию о шинах автомобиля.

На текущий момент устройство предлагается всего за 9 402 рубля.

Купить MUCAR T261

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
16.02.2026 
Фото:freepik / freepik
