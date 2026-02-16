Этот доступный гаджет просто необходим автомобилисту

Опубликован обзор инструмента для диагностики давления в автошинах MUCAR T261

Автомобилисты и любители гаджетов, внимание! На просторах известного китайского маркетплейса обнаружено устройство, которое может изменить ваше представление о соотношении цены и качества. Речь идет о товаре, который собрал уже сотни положительных отзывов и продолжает набирать популярность. На Aliexpress появился инструмент для диагностики давления в шинах автомобиля, активации и программирования датчиков TPMS MUCAR T261.

Почему вам нужен MUCAR T261?

экспертные решения TPMS, повышающие уверенность водителя;

пожизненное бесплатное обновление;

активация датчика;

перенастройка датчика;

программирование датчиков;

диагностика системы TPMS;

считать и очистить коды TPMS;

проверить батарею датчика;

считать идентификатор датчика.

Датчики MUCAR работают на частотах 315 МГц и 433 МГц, охват более чем 150 брендов.

Его можно подключить к приложению Dollarfix через Bluetooth и использовать для легкой диагностики неисправностей шин на мобильных телефонах.

Также может использоваться с серией THINKCAR THINKTOOL, THINKSCAN 689BT/689, MUCAR VO6/VO7S/VO7/VO8, чтобы помочь вам диагностировать информацию о шинах автомобиля.

На текущий момент устройство предлагается всего за 9 402 рубля.

