Доллар — вниз, цены — вверх: почему автомобили продолжают дорожать

Эксперты рассказали, почему выросли цены на машины в 2026 году

Автомобили среднего класса в 2026 году окончательно превратились в предмет роскоши: значительную часть их стоимости теперь составляет утилизационный сбор, который нередко превышает цену самого автомобиля. На этом фоне популярные модели возрастом 3–5 лет подорожали почти вдвое, а рынок оказался в состоянии глубокого перекоса.

Почему это произошло и чего ждать дальше, разбираемся вместе с собственником компании AutoCost и резидентом международного сообщества KIR AVTO Эмилем Костюковым.

Структура стоимости автомобиля

Рассмотрим реальную экономику импорта на примере одного из самых популярных семейных кросс-вэнов – Kia Carnival.

Базовая цена автомобиля – 2 961 250 рублей.

Дополнительные расходы:

логистика и доставка – 126 500 рублей;

таможенное оформление – 18 465 рублей;

таможенная пошлина – 545 893 рубля;

утилизационный сбор – 5200 рублей;

услуги брокера в РФ – 110 000 рублей;

услуги компании – 100 000 рублей.

Итого с доставкой в РФ – 3 867 308 рублей.

На этом этапе импорт подобного автомобиля остается экономически оправданным для стран Таможенного союза, где отсутствует завышенный утилизационный сбор. Однако для России ситуация кардинально меняется.

Расчет цены авто по новому утилизационному сбору

Для анализа используется один из самых популярных на российском рынке таможенных калькуляторов.

Таможенные платежи по единой ставке (ETC):

таможенное оформление – 18 465 рублей;

единая ставка: 2,7 евро/см³ – 545 893 рубля.

Итоговый таможенный платеж – 564 358 рублей.

Утилизационный сбор – 20 000 × 175,08 = 3 501 600 рублей.

Общая сумма с учетом утильсбора — 4 065 958 рублей.

Что изменилось на практике – мнение эксперта

Эмиль Костюков, собственник компании AutoCost и резидент международного сообщества KIR AVTO:

– Ранее при ввозе автомобилей возрастом 3-5 лет, таких как Kia Carnival, Kia Sorento, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe, действовала ставка 2,7 евро за кубический сантиметр объема двигателя. На всех этих моделях установлен двигатель объемом 2 199 см³.

В среднем таможенное оформление обходилось в 530-640 тысяч рублей – в зависимости от курса евро. Сегодня к этой сумме добавляется утилизационный сбор в размере более 3,5 млн рублей.

Итог очевиден: вместо привычных 560 тысяч рублей импортер вынужден заплатить государству свыше 4 млн рублей, большая часть которых именно утилизационный сбор.

Возникает закономерный вопрос: существует ли реальный социальный запрос на такую модель регулирования? И кто считает ее справедливой?

Фактически средний класс и семьи с детьми остались без полноценной альтернативы. На внутреннем рынке отсутствуют современные минивэны и просторные семейные автомобили российского производства. Отечественные заводы, включая АВТОВАЗ, подобный сегмент не развивают.

Какие варианты покупки авто есть сегодня

В сложившихся условиях у покупателей есть несколько сценариев.

1. Переход на отечественные автомобили

Самый очевидный вариант – пересесть на продукцию АВТОВАЗа, ГАЗа (Газель, Соболь). Однако для большинства представителей среднего класса это означает отказ от привычного уровня комфорта, безопасности и функциональности.

2. Выбор автомобилей с моторами мощностью до 160 л.с.

Модели, не подпадающие под повышенный утилизационный сбор, – это автомобили мощностью до 160 л.с. Таких предложений немного, поскольку большинство современных кроссоверов и минивэнов имеют мощность более 200 л.с. В качестве примеров можно назвать Subaru Forester и Mitsubishi Delica D5. При этом Delica D5 – уникальный праворульный полноприводный минивэн с внедорожным потенциалом. Но количество таких моделей ограничено, а спрос на них будет расти. Это неизбежно приведет к дальнейшему росту цен.

3. Приобретение автомобиля за рубежом

Этот вариант предусматривает получение ВНЖ в дружественной стране, покупку автомобиля там и эксплуатация его в России на иностранных номерах. На текущий момент такая схема остается легальной, хотя и доступна далеко не всем.

Что происходит с рынком подержанных автомобилей

Внутренний рынок подержанных автомобилей более года находился в состоянии стагнации. Продажи были минимальными, предложение превышало спрос.

Новый закон может оживить рынок, что будет сопровождаться ростом цен. Причина проста: импорт свежих автомобилей в наиболее востребованном сегменте стал экономически нецелесообразным. Дефицит предложения неизбежно приведет к удорожанию уже находящихся в стране машин.

Новый механизм утилизационного сбора фактически закрыл для среднего класса доступ к современным семейным автомобилям. Импорт стал нерентабельным, отечественных альтернатив нет, а доступные исключения единичны. В результате рынок движется к сокращению выбора, росту цен и дальнейшему расслоению потребителей по уровню доходов.

Вопрос заключается не только в экономике, но и в социальной политике: сегодня семья, желающая приобрести удобный и безопасный автомобиль, оказывается перед крайне ограниченным выбором.

