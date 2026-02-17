Иномаркам готовят новый удар: что будет с ценами после 1 апреля

«Рольф»: с 1 апреля цены на Toyota RAV4 могут вырасти на 700 тысяч рублей

Правительство готовится снова изменить правила игры для импортеров автомобилей. Если новое постановление вступит в силу с 1 апреля 2026 года, ввоз машин через страны Евразийского союза может потерять всякий экономический смысл. По сути, частный импорт из этих государств приравняют к коммерческому, что почти гарантированно спровоцирует очередной виток роста цен.

Особенно сильно новые нормы затронут популярные схемы с использованием таможенного приходного ордера. Именно ТПО позволял растаможивать машины по заниженным ставкам, а не через стандартную декларацию. Теперь этот лазейку, судя по всему, планируют закрыть.

Последствия для покупателей

По словам директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, у рынка есть всего около полутора месяцев до предполагаемой даты ввода пошлин. После этого и покупателям, и дилерам придется привыкать к новой реальности. Растаможка, которая, к примеру, обходилась в 20 тысяч долларов при ввозе из Киргизии, может потребовать такой же дополнительной выплаты. В пересчете на конкретные модели цифры выглядят пугающе. Тот же кроссовер Toyota RAV4 подорожает примерно на 700 тысяч рублей.

Комментарий эксперта

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф»:

– Это колоссальная разница, которая может стать стоп-фактором. И в таком случае рынок столкнется с сильным и резким изменением стоимости машин.

Toyota RAV4

