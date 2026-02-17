Иномаркам готовят новый удар: что будет с ценами после 1 апреля
Правительство готовится снова изменить правила игры для импортеров автомобилей. Если новое постановление вступит в силу с 1 апреля 2026 года, ввоз машин через страны Евразийского союза может потерять всякий экономический смысл. По сути, частный импорт из этих государств приравняют к коммерческому, что почти гарантированно спровоцирует очередной виток роста цен.
Особенно сильно новые нормы затронут популярные схемы с использованием таможенного приходного ордера. Именно ТПО позволял растаможивать машины по заниженным ставкам, а не через стандартную декларацию. Теперь этот лазейку, судя по всему, планируют закрыть.
Последствия для покупателей
По словам директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, у рынка есть всего около полутора месяцев до предполагаемой даты ввода пошлин. После этого и покупателям, и дилерам придется привыкать к новой реальности. Растаможка, которая, к примеру, обходилась в 20 тысяч долларов при ввозе из Киргизии, может потребовать такой же дополнительной выплаты. В пересчете на конкретные модели цифры выглядят пугающе. Тот же кроссовер Toyota RAV4 подорожает примерно на 700 тысяч рублей.
Комментарий эксперта
Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф»:
– Это колоссальная разница, которая может стать стоп-фактором. И в таком случае рынок столкнется с сильным и резким изменением стоимости машин.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте