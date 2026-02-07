«Серые» не сдаются: какие авто мы покупали до повышения утильсбора

Опубликована статистика продаж на авторынке РФ в 2025 году

Десятая строчка Тойоты в абсолютном рейтинге продаж автомобилей на рынке России в 2025 году (см. таблицу ниже) – признак безмерной любви отдельных россиян. Больше 29 тысяч проданных машин и рост на 40,3%!

Схожая ситуация и у второго героя «серого» импорта: продажи BMW взлетели на 42,1%, до 16,7 тыс. штук.

Третье место из «неофициальных» брендов у Li. Реализация просела сразу на 43,6%. Наступивший год покажет, что стало причиной спада – ожидание официальных поставок или же, наоборот, разочарование от существенного роста цен из-за перехода на «белые» рельсы.

Спрос на Мерседесы вырос на 34,8%, но в абсолютных цифрах он почти вдвое ниже, чем на BMW (9,4 тыс. против 16,7 тыс.). Об Audi и говорить неловко: их купили вдвое меньше, чем Мерседесов (4,6 тыс.).

Kia и Hyundai потеряли одинаково, около 40%.

Пятерку самых популярных «серых» моделей составили Toyota RAV4 (29‑е место, 9928 машин), Toyota Highlander (40‑е место, 6520 машин), Li L7 (42‑е место, 6301 машина), Toyota Camry (47‑е место, 6045 машин) и Mazda CX‑5 (52‑е место, 5365 машин).

Успехи «серых» машин могли быть их прощальными гастролями. Ввоз сравнительно недорогих моделей мощностью до 160 л. с. с оплатой утильсбора на частников продолжится. Дорогие же станут еще дороже, что неизбежно сократит спрос.

За прошлый год на учет в России были поставлены новые машины 150 разных марок и 1108 моделей.







Лидеры и аутсайдеры российского авторынка — 2025

Весь рынок с учетом легковушек, LCV, грузовиков и автобусов сократился на 19%, до 1,49 млн штук.

АВТОВАЗ

Из десятки лидеров модельного зачета самое большое падение продаж – у вазовских бестселлеров. Весту покупали на 35,2% хуже, чем годом ранее. Модель потеряла почти два процентных пункта доли рынка, просев с 7,8% до 6%.

Этим воспользовался основной конкурент: Haval Jolion обошел Весту по продажам в августе и оставался выше нее в помесячных отчетах до конца года. Хотя по итогам всего года Лада все же удержалась на второй строчке.

Списать бы неудачу на отобранный Искрой спрос – но та лишь в декабре напродавалась на 10‑е место, да и то со скромным результатом в 3203 машины. Аура за весь год разошлась тиражом 1598 штук. И только Ларгус порадовал раскрутившимся производством и ростом продаж вдвое.

«Китайцы»

Geely Monjaro заметно дороже коллег по десятке лидеров. Однако, просев на 21,4%, за год он поднялся с восьмого места на пятое. На этом, скорее всего, песенка модели спета. С большой долей вероятности Monjaro в этом году превратится в Волгу К50. Если даже этого не произойдет, в копилку статистики больше не будут поступать изрядные «серые» поставки, ведь при мощности 238 л. с. о льготной ставке «утиля» можно забыть.

В топ‑10 уверенно вошли Haval M6 (благодаря крайне небольшой просадке продаж) и Belgee X50 (на него спрос активно растет). Слегка не дотянулись до группы лидеров Belgee X70 и Haval F7. Даже если добавить к результату «семерки» продажи купе-кроссоверов F7x, то этого бы не хватило, чтобы выбить Ларгус из десятки лидеров.

Но, видимо, Х70 и F7 так и продолжат стоять на пороге. С октября в десятку вихрем ворвались Tenet T4 и Т7. Шутка ли: в декабре они уже стояли на третьем-четвертом местах, отодвинув Весту аж на пятую строчку. Пора вазовцам спешно обновлять модельный ряд и пересматривать ценовую политику. Надежда, в том числе, – на Азимут. Иных способов на равных бороться в Хавейлом и Тенетом, имеющими заводы полного цикла в России, похоже, не осталось.

Что дальше?

Дальнейшее снижение ключевой ставки и, как следствие, удешевление кредитов – чуть ли не единственная надежда на обозримую перспективу. Но и тут есть нюанс. С этого года банки обязаны учитывать только официально подтвержденный доход заемщика, поэтому часть потенциальных покупателей столкнется с отказами в кредите.

НДС вырос с 20 до 22%. Импорт зажимают со всех сторон, хотя цены растут и без этого. Хорошим результатом нынешнего года станут продажи на уровне 2025‑го, а любой рост будем расценивать как положительный итог.

ПОСЧИТАЕМ ПО-ДРУГОМУ

За марками стоят концерны, в карманы которых в итоге стекаются вырученные средства. И тут уже не важен вариант, по которому бренд представлен на рынке. Посчитаем доли пяти самых крупных игроков на российском рынке. Суммарно на них в 2025 году пришлось 78,1% продаж.

Российский авторынок в 2025 году оказался пятым в Европе. Выше расположились Германия (2,86 млн, +1,4%), Великобритания (2,02 млн, +3,5%), Франция (1,63 млн, –5%) и Италия (1,53 млн, –2,2%). В 2024 году Россия была на четвертом месте.