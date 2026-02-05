Почему в России стали покупать меньше китайских авто?

Опубликована статистика продаж китайских автомобилей в РФ за 2025 год

На чем ездят китайцы

И в марочном, и в модельном зачете в числе лидеров продаж в России с каждым годом становится всё больше исконно китайских брендов.

Заявление, что сами китайцы на отечественных машинах не ездят, уже стало мифом. Выбор в пользу местных брендов делают не только те, у кого не хватает на иномарку, но также покупатели премиальных и люксовых автомобилей. Вот статистика за 2025 год: Audi просела по продажам в Китае на 5%, BMW и Mini – на 12,5%, Mercedes-Benz – на 19%, Porsche – на 26%.

Кстати, некоторые из бестселлеров нашего рынка в чести и у себя на родине. Geely, Changan и Chery – в топ‑10 брендов. Geely Monjaro и Atlas входят в топ‑15 модельного зачета. А вот Haval только на 21-м месте, его продажи в Китае оказались всего в 2,25 раза выше, чем в России.







А что у нас?

Год назад рубеж в 100 тысяч проданных машин в России преодолели четыре китайские марки (Haval, Chery, Geely и Changan). В 2025‑м это удалось только Хавейлу.







В отличие от своих земляков, Haval планомерно расширяет локальное производство. Отсюда и успехи: всего 9,1% просадки (на общем фоне очень неплохо) и рост доли рынка с 12,1% до 13,1%.

У остальных представителей «большой китайской четверки» российского рынка спад близкий – и очень существенный. Chery, Geely и Changan потеряли 36,4–37,6%.

С первыми двумя всё понятно: спрос перетек на Tenet и Belgee. Если состоится проект Волги, то бренд Geely вообще может исчезнуть с нашего рынка или сведет присутствие к минимуму.

В отношении Chery это уже вопрос решенный, марка осталась в числе лидеров лишь за счет прошлых продаж.

У Чангана с его широкой линейкой и разнообразным дизайном проблемы, видимо, лежат глубже, в сфере маркетинга и взаимодействия с клиентами.

Jetour вразрез с трендами подрос на 3,9%. Не иначе, к нему переметнулись потенциальные покупатели других марок концерна Chery – Jaecoo и Exeed, которые потеряли 41,9% и 46,8% покупателей соответственно. Exeed на фоне быстро меняющих модельный ряд земляков выглядит «застоявшимся».

Успех сопутствовал также маркам GAC (+6,1%), Hongqi (+40,3%) и Voyah (+5,9%). Последняя, как и год назад, в одни ворота обыгрывает родственный «народный» бренд Evolute. Росту спроса способствовало начало сборки гибридов на заводе под Липецком, что открыло для них программу покупки с госсубсидией.

Kaiyi (-15,8%) и BAIC (-42,7%) теряют и без того малочисленных покупателей. Калининградский «Автотор», где собирают эти машины, официально о завершении проекта Kaiyi не говорит, хотя количество дилеров и автомобилей в наличии у них сокращается. Но и о перспективах молчит, тогда как для БАИКа обещают расширение линейки за счет внедорожников BJ-серии и полноприводных версий нынешних кроссоверов.

Из официально представленных у нас «китайцев» за пределами топ‑30 упомянем марки SWM (4401 машина), Soueast (3769 машин), Livan (3630 машин), Great Wall (3600 машин), Dongfeng (3530 машин), Jetta (1629 машин), Rox (510 машин), Oting (465 машин), Ora (374 машины), VGV (255 машин) и Forthing (162 машины).

За прошлый год на учет в России встали новые машины 150 разных марок и 1108 моделей. Как удалось достичь такого разнообразия, мы еще расскажем — заходите почаще!