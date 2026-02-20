4 рабочие идеи подарков для автомобилиста на 23 февраля

Названы нежданчики, которым к празднику будет рад любой автолюбитель

Подарки, которые мы подобрали, будут приятны и дарителям, так как, покупая их, они экономят значительные суммы, – для этого достаточно перейти по ссылкам в нашей статье.

1. Органайзер для салона и багажника

Потребность в хранении нужных вещей в автомобиле у всех разная. У некоторых в багажнике пустыня, а у других безгаражных автолюбителей там целый маленький, но полезный мирок. Там будет и моторное масло на долив, и незамерзайка зимой, и тряпочки из микрофибры. Многие возят баллончик с проникающей смазкой, компрессор и небольшой набор инструментов.

Все это не должно валяться как попало. Нужен органайзер, ведь не использовать же в чистом и красивом багажнике картонную коробку или пакет.

Предлагаемый органайзер можно выбрать в одном из трех цветов. Материал – качественная экокожа. Его удобно вынимать – для этого органайзер снабжен двумя ручками. Благодаря прямоугольной форме в багажнике можно разместить несколько таких органайзеров. Цена весьма демократичная – примерно 1500 рублей.

Внутри органайзера пришиты кармашки для мелочей.

2. Многофункциональный прибор XS OBD+GPS HUD

На многих автомобилях конструкторы упростили комбинацию приборов до такой степени, что там отсутствует указатель температуры двигателя. Давно канули в Лету и вольтметры. Погрешность спидометра на нештатных шинах может быть значительной. Это заставило некоторых автолюбителей задуматься об установке дополнительных приборов.

Прибор XS OBD+GPS HUD позволяет работать не только с данными, поступающими от разъема автомобиля OBD-II, но и с сигналами от спутников GPS. Поэтому он предоставляет множество данных (как бортовой компьютер) и имеет возможность точного определения скорости, ускорения и времени разгона по спутникам.

Прибор можно настроить для показания как цифровой информации, так и аналоговых шкал в различных комбинациях. Есть поддержка русского языка. На крупном дисплее расположены четыре удобные кнопки управления прибором. Помимо воспроизведения множества параметров работы двигателя (от температуры жидкости и воздуха до нагрузки на двигатель и расхода топлива), устройство позволяет читать коды ошибок системы управления двигателем и удалять их.

При таком функционале цена прибора составляет около 3 тысяч рублей и не кажется чрезмерной.

Дело даже не в количестве отображаемых параметров, а в том, что штатные приборы автомобиля никогда не покажут расход топлива, разрежение или давление на впуске, угол открытия дросселя, процент нагрузки на мотор и еще много-много всего.

3. Портативное зарядное устройство для электромобилей

У вашего одаряемого или одаряемой есть китайский электромобиль, и он или она обычно заряжает его на городских зарядных станциях? Мощно, быстро, безопасно. Но что делать, если ей или ему нужно подзарядить свою «электричку» на даче или в гостях? Пусть не очень быстро, но зато и нагрузка на электросеть, к которой вы подключитесь, останется разумной и неопасной.

Портативное зарядное устройство AFEEV 3,5 кВт 16A потребляет электроэнергии примерно как пара электрочайников. Нужна только розетка с заземлением. И вот компактное герметичное устройство, работающее и в жару, и на морозе, готово пополнить энергией аккумуляторы машины. При заказе длину провода можно выбирать: 3,5 метра, 5 или 10 метров.

Устройство можно возить в багажнике. При необходимости можно протянуть провод от соседей, живущих на первом или втором этаже, или от добрых людей, живущих около дороги, и немного подзарядить батарею. Для столь практичного устройства цена совсем невелика – примерно 6600 рублей.

Герметичный корпус и качественные разъемы позволяют заряжать машину под дождем или снегом.

4. Беспроводной пылесос

Автопылесосы существуют очень давно. И всегда они считались слабыми и потому малоэффективными. Все дело в том, что они питались от розетки прикуривателя, из-за чего их мощность была ограничена. Допустимый ток – до 10 А, максимум – до 15 А, что дает мощность не более 200 Вт. О всасывании пыли при этом говорить не стоит – шумит, да и только. Еще и провод мешается.

Другое дело – пылесосы аккумуляторные. Мощность их мотора может быть значительно больше, а значит и всасывание нормальное.

Аккумуляторный пылесос YOFIDRA создает разрежение 12 кПа, что лишь немного меньше, чем у сетевых домашних агрегатов. Для очистки салона и багажного отделения автомобиля такого разрежения более чем достаточно. Можно также убрать листья, провалившиеся под капот.

У пылесоса есть все необходимое для поддержания чистоты в автомобиле и дома.

В комплект пылесоса входят трубы и щетка, позволяющие использовать его при уборке полов в доме. Иногда проще быстро убрать мусор компактным пылесосом, чем доставать и разматывать шланги и провода обычного сетевого пылесоса.

Питается пылесос от стандартных для электроинструмента аккумуляторов формата Makita. Пылесос YOFIDRA комплектуется тремя фильтрами на смену, хотя долговечность и одного весьма велика, ведь его можно просто промыть под струей воды.

В комплект пылесоса за 2200 рублей не входят аккумуляторы. Это позволяет прилично сэкономить. Но у какого домашнего мастера сегодня нет таких аккумуляторов? Ведь их используют шуруповерты, гайковерты, болгарки, пилы, мойки и еще множество инструментов.

