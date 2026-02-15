Этот монструозный бустер заведет любую машину в любой мороз, еще и стоит дешево

#
Как завести двигатель, если АКБ села: провода или бустер?

Зима в самом разгаре, и каждый автомобилист знает этот леденящий душу звук – щелканье реле вместо бодрого вращения стартера. На известном маркетплейсе сейчас отдают за копейки (относительно потенциального спасения вашей нервной системы) настоящий энергетический спецназ – GOOLOO 4000A.

Это устройство – как швейцарский нож, только вместо пилочки здесь 4000 ампер, способных оживить даже безнадежный автомобиль.

GOOLOO 4000A
GOOLOO 4000A
GOOLOO 4000A
GOOLOO 4000A
GOOLOO 4000A
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

GOOLOO 4000A – это флагман, который не стесняется своих цифр:

  • Пиковый пусковой ток 4000А – этого достаточно, чтобы запустить бензиновый или дизельный двигатель любого объема;
  • Срок жизни батареи – более 1000 циклов зарядки;
  • Диапазон температур работы – от -40 до -60;
  • Аккумулятор на 24000 мАч – не просто бустер, а гигантский Power Bank. Хватит на десятки пусков или на то, чтобы несколько раз полностью зарядить ваш смартфон и планшет через порты USB-A и USB-C;
  • Безопасность – встроены защиты от переполюсовки, короткого замыкания и перегрева;
  • Бонусы – мощный фонарик с режимом SOS (если застряли ночью на трассе) и информативный дисплей, а также двусторонняя быстрая зарядка;
  • Вес всего 1,5 кг – в багажнике места не занимает, а уверенности добавляет.

На текущий момент устройство предлагается всего за 8719 рублей.

Купить бустер GOOLOO 4000A

Что говорят покупатели

Умер аккумулятор? Простая памятка, чтобы не прогадать с покупкой нового
  • «Отличный бустер, сегодня опробовал его, погода -25, бустер лежал все ночь в машине, включил подогрев, после того как он стал готов к работе спокойно завел бмв х3 2литра дизель, зарядка убавилась на 3 процента!».
  • «Долго выбирал, остановился на этом! Отличный агрегат. Жаль в комплекте нет кейса, брал отдельно. Покупкой доволен. Рекомендую. Доставка 5 дней в Лен. обл.».
  • «Бустер просто космос. Купил второй уже, первый сыну подарил. Много раз выручал в лесу на рыбалке для зарядки гаджетов, много раз запускал разные машины в лютый мороз. Никогда не подводил!».

Важно помнить: при экстремально низких температурах эффективность любой литиевой батареи падает, поэтому бустер лучше хранить в тепле дома или в салоне, а не в ледяном багажнике всю ночь. И не забывайте подзаряжать его раз в пару месяцев для профилактики.

Купить бустер GOOLOO 4000A

Реклама. "ООО "Алибаба.Ком (Ру)"" ИНН 7703380158 erid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJHV4Mo

  • 14 вещей, которые зимой должны быть в каждом багажнике: эксперты «За рулем» собрали зимний набор водителя: вот что надо возить в машине.
Лежнин Роман
15.02.2026 
