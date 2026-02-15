Этот монструозный бустер заведет любую машину в любой мороз, еще и стоит дешево

Опубликован обзор автомобильного пускового аккумулятора GOOLOO на 4000 A

Зима в самом разгаре, и каждый автомобилист знает этот леденящий душу звук – щелканье реле вместо бодрого вращения стартера. На известном маркетплейсе сейчас отдают за копейки (относительно потенциального спасения вашей нервной системы) настоящий энергетический спецназ – GOOLOO 4000A.

Это устройство – как швейцарский нож, только вместо пилочки здесь 4000 ампер, способных оживить даже безнадежный автомобиль.

GOOLOO 4000A – это флагман, который не стесняется своих цифр:

Пиковый пусковой ток 4000А – этого достаточно, чтобы запустить бензиновый или дизельный двигатель любого объема;

Срок жизни батареи – более 1000 циклов зарядки;

Диапазон температур работы – от -40 ℃ до -60 ℃ ;

; Аккумулятор на 24000 мАч – не просто бустер, а гигантский Power Bank. Хватит на десятки пусков или на то, чтобы несколько раз полностью зарядить ваш смартфон и планшет через порты USB-A и USB-C;

Безопасность – встроены защиты от переполюсовки, короткого замыкания и перегрева;

Бонусы – мощный фонарик с режимом SOS (если застряли ночью на трассе) и информативный дисплей, а также двусторонняя быстрая зарядка;

Вес всего 1,5 кг – в багажнике места не занимает, а уверенности добавляет.

На текущий момент устройство предлагается всего за 8719 рублей.

Что говорят покупатели

«О тличный бустер, сегодня опробовал его, погода -25, бустер лежал все ночь в машине, включил подогрев, после того как он стал готов к работе спокойно завел бмв х3 2литра дизель, зарядка убавилась на 3 процента! ».

« Долго выбирал, остановился на этом! Отличный агрегат. Жаль в комплекте нет кейса, брал отдельно. Покупкой доволен. Рекомендую. Доставка 5 дней в Лен. обл. ».

« Бустер просто космос . Купил второй уже, первый сыну подарил. Много раз выручал в лесу на рыбалке для зарядки гаджетов, много раз запускал разные машины в лютый мороз. Никогда не подводил! ».

Важно помнить: при экстремально низких температурах эффективность любой литиевой батареи падает, поэтому бустер лучше хранить в тепле дома или в салоне, а не в ледяном багажнике всю ночь. И не забывайте подзаряжать его раз в пару месяцев для профилактики.

