20 февраля
Этот недорогой гаджет здорово выручит в трудной, но распространенной ситуации

Опубликован обзор автомобильного компрессора BOSLLER FastPump M10

Давайте честно: подкачка шин в 15°C мороза – трудно придумать менее приятное занятие. Обычно это заканчивается грязными коленями и прыжками вокруг манометра. Автомобильный компрессор BOSLLER FastPump M10 создан для тех, кто перерос этот этап выживания.

Это умный портативный насос, который питается от прикуривателя (12 В) и обладает функцией автоматического отключения.

BOSLLER FastPump M10
BOSLLER FastPump M10
BOSLLER FastPump M10

Краткие технические данные

  • Производительность на входе – 35 л/мин. Позволяет накачать пустую стандартную шину менее чем за 5 минут;
  • Цифровой манометр показывает реальность без прикрас, а встроенный фонарь поможет найти ниппель даже в кромешной тьме придорожной канавы;
  • Корпус из ABS-пластика выдержит легкие удары и тяжелые будни в багажнике;
  • Максимальное давление10 атмосфер;
  • Питаниеот гнезда прикуривателя, напряжение 12 В;
  • Максимальный ток потребления – 10 А;
  • Уровень шума65 дБ;
  • Время непрерывной работы15 мин;
  • Длина кабеля питания3 м;
  • Длина воздушного шланга0.8 м.

Что говорят реальные владельцы?

Рейтинг 4.9 из 5 – это прекрасный показатель для гаджета. Вот что пишут реальные владельцы, у которых не мерзнут руки:

  • «Лёгкий, сам отключается при достижении указаного давления, встроенный фонарик очень кстати, много переходников», – Дмитрий;
  • «Отличный внешний вид. Качает на ура. Хотели сначла купить ксяоми, но в последний момент передумали, почитали про топ и единогласно с мужем по отзывам выбрали этот бренд. Рекомендуем!», Лилия Ш;
  • «Прекрасный, качественный продукт. Все заявленные параметры выполнены. Качает быстро и тихо, выключается при достижении требуемого давления, установленного на манометре!!!», Иван И;
  • «Компрессор понравился. Самое главное, четыре измерения давления, все это в электронном виде (табло), автоотключение по достижении заданного давления. Классная вещь – это воздушный шланг с зажимом, а не с закруткой, хотя такой тоже есть. Легкий, есть фонарик. Достаточно мощный», Александр S.

Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
20.02.2026 
Фото:freepik / freepik
