Этот недорогой гаджет здорово выручит в трудной, но распространенной ситуации

Опубликован обзор автомобильного компрессора BOSLLER FastPump M10

Давайте честно: подкачка шин в 15°C мороза – трудно придумать менее приятное занятие. Обычно это заканчивается грязными коленями и прыжками вокруг манометра. Автомобильный компрессор BOSLLER FastPump M10 создан для тех, кто перерос этот этап выживания.

Это умный портативный насос, который питается от прикуривателя (12 В) и обладает функцией автоматического отключения.

Краткие технические данные

Производительность на входе – 35 л/мин. Позволяет накачать пустую стандартную шину менее чем за 5 минут;

Корпус из ABS-пластика выдержит легкие удары и тяжелые будни в багажнике;

Максимальное давление – 10 атм осфер;

Питание – от гнезда прикуривателя , н апряжение 12 В ;

Максимальный ток потребления – 10 А;

Уровень шума – 65 дБ ;

Время непрерывной работы – 15 мин ;

Длина кабеля питания – 3 м ;

Длина воздушного шланга – 0.8 м .

Что говорят реальные владельцы?

Рейтинг 4.9 из 5 – это прекрасный показатель для гаджета. Вот что пишут реальные владельцы, у которых не мерзнут руки:

«Лёгкий, сам отключается при достижении указаного давления, встроенный фонарик очень кстати, много переходников», – Дмитрий;

« О тличный внешний вид. Качает на ура. Хотели снач л а купить ксяоми, но в посл едний момент передумали, почитали про топ и единогласно с мужем по отзывам выбрали этот бренд. Рекомендуем! », – Лилия Ш;

« Прекрасный, качественный продукт. Все заявленные параметры выполнены. Качает быстро и тихо, выключается при достижении требуемого давления, установленного на манометр е !!! », – Иван И ;

« Компрессор понравился. Самое главное, четыре измерения давления, все это в электронном виде (табло), автоотключение по достижении заданного давления. Классная вещь – это воздушный шланг с зажимом, а не с закруткой, хотя такой тоже есть. Легкий, есть фонарик. Достаточно мощный », – Александр S.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет» ИНН: 9704254424 erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN