Этот видеорегистратор не позволит упустить ни одной важной детали на дороге

Опубликован детальный обзор видеорегистратора с радар-детектором LNA VX-1300S 4K

Давайте честно: современный водитель в городе чувствует себя как в лабиринте с минотаврами, только вместо чудовищ – камеры «в спину», а вместо нити Ариадны – надежда на авось. Если вам надоело кормить бюджет штрафами и хочется иметь видеодоказательства в качестве, где видны даже ресницы соседа по пробке, присмотритесь к LNA VX-1300S 4K.

Это не просто регистратор, это комбо-устройство «три в одном», которое заменяет собой целую дежурную часть на лобовом стекле.

Приобрести устройство сейчас можно за 23846 рублей.

LNA VX-1300S 4K LNA VX-1300S 4K

Что под капотом

Зрение как у орла (4K UltraHD): Разрешение 3840×2160 – это когда на записи видно не только номера машины, но и то тоскливое выражение лица водителя, который решил подрезать вас без поворотника;

Слух как у летучей мыши (LNA-усилитель): Радар-детектор с этой штукой видит треноги и «Стрелки» раньше, чем они успеют подумать о вашем кошельке;

Внутренняя база знаний (GPS/ГЛОНАСС): Устройство в курсе всех стационарных камер. Оно предупредит о них вежливо и заранее, а не когда вспышка уже озарила ваш салон;

Связь с миром (Wi-Fi): Забудьте вытаскивании карты памяти. Скинули видео на смартфон через приложение – и в соцсети (или в ГИБДД, по ситуации);

Магнитный замок: Снимается одним движением. Удобно, если не хочется оставлять «приманку» для любителей чужого имущества на ночной парковке.

Что говорят покупатели

Пока отзывы на эту модель напоминают закрытый клуб, но если изучить опыт владельцев аналогичных систем, картина вырисовывается такая:

« Это моё третье устройство, есть с чем сравнить. Очень порадовало качество съемки и цена. Первое впечатление себя оправдало. Если будут недочеты, дополню отзыв ».

«Компактный размер, не навязчивый звук. Очень информативный. База обновилась сразу. Покупала мужу на подарок, он в восторге».

«Взял второй регистратор с LNA. Прежний 4 К поедет в ремонт из-за неполадок в электрической части авто. Без регистратора в нашей жизни по дорогам никуда. Только благодаря регистратору доказал, что не виноват в ДТП. И совет, если на улице холодно или слишком жарко, снимайте прибор, чехол для этого есть. И забирайте с собою. Всем удачи на дорогах без ДТП и меньше штрафов».

Если ваш бюджет на штрафы уже превысил стоимость этого девайса (а в рознице такие аппараты стоят 23 846 рублей), то покупка окупится быстрее, чем вы доедете до дачи. Это инвестиция в спокойные нервы и чистую совесть.

Реклама.