Спасти любой ценой! — 20 редких санитарных автомобилей

От автобуса до двухместной микролитражки: самые странные машины скорой помощи

В мире спецавтомобилей санитарные — одни из самых многочисленных и разнообразных. Чего в этом племени только нет: от автобусов до одноместных компактов! Вспомним «санитарки» разных стран, конструкций и времен, вплоть до современных.

