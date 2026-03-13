#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Exeed RX
13 марта
Минус 300 тыс. рублей: популярный в России кроссовер стал доступнее
Бренд Exeed снизил стоимость базовой версии...
Когда переобуваться? Есть четкая граница!
13 марта
Когда переобуваться? Есть четкая граница!
«За рулем» напомнил принцип безопасной смены...
Haval M6
13 марта
В России переписали прайс на популярный кроссовер Haval: называем цены
Бренд Haval поднял цену кроссовера M6 2026 года...

Спасти любой ценой! — 20 редких санитарных автомобилей

От автобуса до двухместной микролитражки: самые странные машины скорой помощи

В мире спецавтомобилей санитарные — одни из самых многочисленных и разнообразных. Чего в этом племени только нет: от автобусов до одноместных компактов! Вспомним «санитарки» разных стран, конструкций и времен, вплоть до современных.

Самая массовая карета скорой помощи у нас, конечно же, ГАЗель. Есть уже вариант и на базе новой ГАЗели Next. Как и в других странах, «санитарки» у нас, как правило, делают специализированные фирмы. Эта машина с именем АСМП компании «Техно Темп». Не знаю, к счастью, какова эта машина на ходу, а вот подвеска старой ГАЗели для больного была явно слишком жесткой.
Один из самых массовых в Европе санитарных автомобилей — Mercedes-Benz Sprinter. Такие машины работают во многих странах, в том числе и у нас. Как правило, все современные кареты скорой помощи имеют увеличенную высоту потолка.
Без этого автомобиля в нашем обзоре ну никак нельзя! Ведь предки нынешнего УАЗ-3962 возили больных на протяжении полувека! Недорогой полноприводный автомобиль, способный проехать там, где иные машины пасуют, служит медикам до сих пор.
Ford Transit работы российской компании «Самотлор-НН».
В 1960-х и даже позже, в 1970-х, в СССР трудились «санитарки» с обычными низкими крышами. А первым высоким реанимобилем, позволяющим врачам работать стоя, стал РАФ-2203, доработанный финской компанией Tamro. Позже аналогичные автомобили делал сам РАФ.
Самые вместительные и удобные для бригад скорой помощи автомобили долгие годы строили американцы, устанавливая на мощных шасси, например GMC 3500, отдельные большие модули.
Машины с большими лечебными модулями делают и у нас. Это работа компании «Самотлор НН» на базе Ford Transit.
Большой медицинский модуль (теперь такие машины у нас причисляют к классу В) на основе ГАЗели Next.
Одна из самых больших и удивительных «санитарок» в истории – ЛАЗ-695Б 1960-х. Такие модификации для военного времени разрабатывали и другие отечественные заводы. Люк спереди – для быстрой погрузки носилок с раненым.
Несколько десятилетий назад самыми массовыми были кареты скорой помощи на базе стандартных универсалов. Особенно в этом преуспели американцы, делающие специальные длиннобазные версии своих и без того гигантских машин, в том числе вот такие кареты марки Cadillac.
Стандартные универсалы сегодня используют все реже (помните наши Волги?). Тем не менее это обычная Skoda Octavia — из Великобритании.
Несколько европейских фирм основательно перерабатывают универсалы Mercedes-Benz E-класса. Получается вот такое чудо.
Эдакий шведский ответ нашему УАЗу – полноприводный санитарный Volvo XC90 работы фирмы Nilsson AB.
Одна из самых маленьких «санитарок» в мире – Smart! Идея состоит в том, что на юрком компактном автомобиле врач приедет быстрее. Иногда важно быстро оказать помощь на месте. А большая машина прибудет, если надо, позже.
А это и вовсе чудо! Одноместный электромобиль Renault Twizy предназначен для работы на пляжах и в парках.
Представитель санитарной экзотики – Porsche Cayenne. Носилки умещаются, ездит быстро, да и привод – полный.
В роли «санитарки» изредка работают и спортивные модели. Этот Audi TT – из Британии.
Если уж в Арабских Эмиратах есть полицейский Bugatti, почему не быть санитарному Lotus Elise с 220-сильным двигателем?
Самый быстрый санитарный автомобиль в мире – Mercedes-Benz SLS AMG. Двигатель в 571 л.с. позволяет развить 100 км/ч за 3,8 с, максималка – 317 км/ч. Правда, это всего лишь концепт, показанный в 2011-м.
Отечественная экзотика ЗИЛ-41042 – санитарный универсал с 315-сильным двигателем для сопровождения кортежа престарелого генсека Брежнева. Сделали лишь две такие машины. А до этого – две аналогичных на базе модели ЗИЛ-114.

  • Закрыли и слава Богу! — 10 провальных автобрендов, которые не возродят: десять автомобилей, названия которых скоро все забудут.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Канунников Сергей
Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 30
13.03.2026 
Фото:Из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0