Покупка авто на маркетплейсе — на чем можно сэкономить?
Покупка нового автомобиля часто ассоциируется с долгими часами переговоров в салоне, навязанными страховками и кредитами, а также с риском переплатить за то, без чего можно было обойтись.

Однако два года назад у Лады появился неожиданный и вполне современный способ обновить машину без лишних стрессов – через маркетплейс.

Этот вариант кардинально отличается от привычного визита к дилеру. Вместо того чтобы выслушивать менеджера, который, отвлекаясь на другие дела, час рассказывает о недостатках выбранной комплектации и преимуществах продленной гарантии, вы просто открываете карточку товара. Цена там фиксированная и, что важно, соответствует рекомендованной розничной – торг исключен, как и риск внезапных наценок. Если продавец находится в вашем городе, автомобиль могут доставить прямо к дому, что делает процесс максимально комфортным.

Но у такого онлайн-формата есть своя специфика, требующая холодного рассудка и крепкой психики.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

Покупка авто на маркетплейсе — на чем можно сэкономить?

– Основной недостаток схемы – оплата полной суммы сразу, банковской картой, и никак иначе. И еще: два-три дня после оплаты покупатель может пребывать в томительном неведении.

Наконец следует звонок менеджера автосалона. Первым делом он надиктует список дополнительного оборудования, после чего свяжет со страховщиком.

Имейте в виду, на маркетплейсах такое же оборудование зачастую дешевле. А продают не только Лады, но и многие иномарки.

Конечно, самый прозрачный способ – это все еще личный визит в салон, где машину можно «пощупать, понюхать и примерить». Однако для тех, кто ценит свое время и не хочет участвовать в многочасовых переговорах, покупка на маркетплейсе становится реальной альтернативой, позволяющей сохранить и нервы, и бюджет.

Подробнее обо всех способах приобрести автомобиль без переплаты, включая нюансы покупки у завода и дилеров, читайте в апрельском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Сказка о тройке» из журнала «За рулем» № 04 за 2026 год.

Алексеева Елена
31.03.2026 
