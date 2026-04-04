С броней и кузовом: 3 самых брутальных пикапа

Эксперт Крючков сравнил современные грузопассажирские боевые машины США, Германии и России

Мода на бронированные пикапы распространилась по миру благодаря американскому HMMWV. Название знаменитого полноприводника является аббревиатурой и в вольном переводе означает «высокомобильное колесное транспортное средство многоцелевого назначения».

Обилию всевозможных задач, а следовательно, и различных модификаций базового автомобиля, как нельзя лучше соответствовал именно пикап. Со временем Хамви устарел, и ему потребовалась более совершенная и хорошо защищенная замена.

Посмотрим, какие машины с этим типом кузова используют современные вооруженные силы разных стран.

M-ATV, США

За океаном наследника HMMWV выбирали на конкурсной основе, поскольку речь шла о безумно дорогом госзаказе на тысячи экземпляров нового армейского полноприводника. Победителем тендера стал бронированный пикап M-ATV американской компании Oshkosh Defense.

Штурмовой M-ATV EXI с удлиненной базой.

В сравнении с Хамви автомобиль обладает существенно лучшей баллистической и противоминной защитой, но заметно крупнее и тяжелее. В его основе рамное шасси тактических грузовиков. На борту M-ATV установлен 6-цилиндровый рядный турбодизель Caterpillar С7 рабочим объемом 7,2 литра. Трансмиссия полноприводная 4х4 с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач Allison 3500. Длинноходная (406 мм) подвеска TAK-4 разработки Oshkosh независимая, пружинная спереди и сзади.

Пикап может быть носителем различных вооружений, от пулеметов до противотанковых ракет. На его базе разработано несколько модификаций, в том числе автомобиль сил специального назначения, грузопассажирская машина, мобильная система ПВО против беспилотных летательных аппаратов.

Бронированный пикап Oshkosh M-ATV SXF для сил специального назначения.

Основные характеристики M-ATV версии SXF для спецназа

Габариты (длина, ширина, высота): 6280х2489х2667 мм

Клиренс: 375 мм

Полная масса: 16 798 кг

Грузоподъемность: 2495 кг

Экипаж: 5 человек

Мощность двигателя: 370 л.с.

Максимальная скорость: 105 км/ч

Запас хода: 515 км

Mowag Eagle V, Швейцария/Германия

Пикап разработан компанией вроде бы нейтральной страны, но основным его заказчиком является Бундесвер. В основе предшественников Eagle V были шасси HMMWV, поскольку швейцарский Mowag входит в состав американской General Dynamics. Пятая версия Eagle базируется на узлах и агрегатах армейского грузовика Duro III.

Eagle V

Пикап рамной конструкции. Под капотом 6-цилиндровый турбодизель Cummins ISB рабочим объемом 6,7 литра. Коробка передач автоматическая 5-ступенчатая Allison 2500. В трансмиссии с постоянным полным приводом в виде межосевой и межколесных блокировок используются дифференциалы повышенного трения Torsen. Подвеска автомобиля типа Де Дион с пружинами, амортизаторами и механизмами Уатта.

Пикап Eagle V предоставляет баллистическую защиту вплоть до 3 уровня стандарта STANAG-4569 (бронебойные пули патрона 7,62х51 мм). За это отвечает стальной бронекорпус с возможностью крепления накладных модулей дополнительной защиты. Противоминную стойкость до 6 кг в тротиловом эквиваленте при подрыве под колесами обеспечивают V-образное днище и энергопоглощающие сиденья.

Eagle V

Основные характеристики Mowag Eagle V для армии Бундесвера:

Габариты (длина, ширина, высота): 5400х2280х2350 мм. Клиренс 425 мм

Полная масса: 10 200 кг

Грузоподъемность: 3000 кг

Экипаж: 4 человека

Мощность двигателя: 245 л.с.

Максимальная скорость :105 км/ч

Запас хода: 700 км

ЗА-СпН, Россия

Наш защищенный автомобиль специального назначения или попросту боевой пикап производит предприятие Ремдизель из Набережных Челнов. При его проектировании конструкторы, конечно, ориентировались на узлы и агрегаты грузовиков КАМАЗ. Машина является новинкой – широкой публике ее серийный вариант показали на Параде Победы 2025 года.

ЗА-СпН

От западных конкурентов отечественный полноприводный боевой пикап прежде всего отличается отсутствием рамы. У него несущий корпус, что свойственно российским броневикам семейства К-4386 (Тайфун ВДВ, МТР-К, 2С41 Дрок).

Главные показатели, как говорится, на уровне и не уступают конкурентам из США и Германии. Двигатель рядный шестицилиндровый турбодизель КАМАЗ-610.10 рабочим объемом 6,7 литра. Коробка передач 9-ступенчатая механическая, раздаточная коробка двухступенчатая с межосевой блокировкой. Подвески независимые, пружинные. Бронекорпус обеспечивает баллистическую защиту 3 уровня стандарта STANAG (выдерживает попадание бронебойных пуль патронов 7,62х51 мм и 7,62х54 мм). Противоминная стойкость оценивается шестью килограммами в тротиловом эквиваленте при подрыве под колесами и днищем.

На крыше ЗА-СпН монтируют самое разнообразное вооружение, от опорно-поворотного кольца под установку пулеметов и гранатометов до дистанционно управляемого пушечного боевого модуля.

Пикап ЗА-СпН

Основные характеристики ЗА-СпН с модулем вооружения 32В01:

Габариты (длина, ширина, высота): 6280х2550х2825 мм

Клиренс: 433 мм

Полная масса: 15 000 кг

Грузоподъемность: 1420 кг

Экипаж: 5 человек

Мощность двигателя: 350 л.с.

Максимальная скорость: 100 км/ч

Запас хода: не менее 800 км

Вопрос о меньшей в сравнении с конкурентами полезной нагрузке снимается легко. Снаряженная масса пикапа со здоровенным пулеметно-пушечным дистанционно управляемым модулем – порядка 13 600 килограммов. Если сбросить отсюда тонну с лишним веса самого модуля и добавить к грузоподъемности, то получим цифру на уровне конкурентов, причисляющих вооружение к полезной нагрузке.