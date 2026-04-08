Почему скрипит подвеска автомобиля и как устранить скрип?

Эксперт Ревин объяснил, как самостоятельно найти причину скрипа в подвеске

Что такое скрип? Скрипом называется резкий звук, возникающий при трении друг о друга предметов или их частей.

К этому академическому определению добавим, что скрипеть смазанные поверхности не могут, что мы в дальнейшем используем при диагностике. Элементы подвески скрипят только когда работает подвеска. Это может быть при движении по неровной дороге и когда владелец сам раскачивает стоящий автомобиль. А еще скрипеть может элемент подвески при повороте руля.

Стабилизатор поперечной устойчивости.Практически у всех автомобилей штанга стабилизатора крепится к кузову или подрамнику через резиновые втулки. Соединение негерметичное и не смазанное. Как только износ и усыхание резиновой втулки позволит штанге проворачиваться в ней, появится скрип. Проверить это место очень просто. Достаточно шприцом подать силиконовую смазку в щель между резиновой втулкой и штангой, как скрип исчезнет. Это не ремонт. Втулки все равно надо менять, но диагностика отличная.

В стойках стабилизатора чаще всего используется два небольших шаровых шарнира. Они при износе иногда могут скрипеть, хотя чаще стучат. Простой способ диагностики – отсоединить стойку стабилизатора и прокатиться. Исчез скрип или стук – дело в стойке.

Шаровые опоры. Проверить можно взявшись рукой за опору и попросив помощника покачать автомобиль. Помните, дефект опасный, с устранением – не тянуть.

Упорные подшипники амортизаторных стоек.При повороте руля издают скрип, хорошо прослушиваемый при открытом капоте. При этом можно еще приложить ладонь к верхней части стойки, чтобы ощутить и вибрацию при повороте руля.

Сайлентблоки.Это резинометаллические подшипники, в которых поворот одной части относительно другой происходит за счет упругости резины. Если из-за ослабления крепления или посадки внутренней или наружной втулки сайлентблока раздается скрип, то это место можно заметить по потекам ржавчины. Такой дефект нужно устранять незамедлительно.

Сломанные пружины.При штатной установке пружин они упираются в резиновые подушки, а сломанная пружина своим концом прогрызает резину до металла или сразу располагается так, что касается металла и, соответственно, может скрипеть или стучать.