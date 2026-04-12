Не трамвай и не автобус: в Москве придумали монорельс на магнитной подушке
Его назвали нейробус. Это вагон на электродинамической подушке, работающий по принципу магнитной левитации. Столбы с проводами ему не нужны, достаточно единственного проложенного рельса.
Так как это всего лишь концепт, технических характеристик и расчетов стоимости нет.
Компоновка салона традиционная, с сиденьями по четыре в ряд, поручнями и освещением вдоль потолка.
Но кресла с обогревом и вентиляцией можно будет разворачивать, чтобы было удобнее сидеть семьей или большой компанией.
Дизайн впечатляющий и бесконечно далекий от реальной жизни с пылью, слякотью и снегом. Сколько он будет оставаться прозрачным – понятно.
Учитывая увлеченность Москвы различными транспортными инновациями, не удивимся, если нечто подобное решатся запустить в столице в экспериментальном порядке.
- «За рулем» можно читать и в MAX