Не трамвай и не автобус: в Москве придумали монорельс на магнитной подушке

Студия Артемия Лебедева показала проект «идеального транспорта будущего»

Его назвали нейробус. Это вагон на электродинамической подушке, работающий по принципу магнитной левитации. Столбы с проводами ему не нужны, достаточно единственного проложенного рельса.

Так как это всего лишь концепт, технических характеристик и расчетов стоимости нет.

Компоновка салона традиционная, с сиденьями по четыре в ряд, поручнями и освещением вдоль потолка.

Но кресла с обогревом и вентиляцией можно будет разворачивать, чтобы было удобнее сидеть семьей или большой компанией.

Нейробус – вагон на электродинамической подушке.

Дизайн впечатляющий и бесконечно далекий от реальной жизни с пылью, слякотью и снегом. Сколько он будет оставаться прозрачным – понятно.

Учитывая увлеченность Москвы различными транспортными инновациями, не удивимся, если нечто подобное решатся запустить в столице в экспериментальном порядке.

Кресла нейробуса можно поворачивать.

