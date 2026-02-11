#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

«Космическая» внешность: самый популярный в РФ автобус изменится

Павловский автозавод готовит рестайлинг пассажирского семейства Вектор Next

Павловский автобусный завод анонсировал масштабное обновление для своего флагманского семейства. Речь идет о рестайлинге пассажирских автобусов Вектор Next, которые в прошлом году разошлись рекордным тиражом.

Рекомендуем
Как не остаться без машины из-за ледяного дождя

По сути, завод планирует серьёзно освежить внешность своей самой востребованной модели. В 2025 году российские перевозчики купили 2865 единиц ПАЗ-3204 – именно под таким заводским индексом известен Вектор Next.

Этот результат не просто хорош, он вывел машину на первое место по продажам среди всех автобусов в стране. Теперь, видимо, пришло время для визуальных изменений, которые в прессе уже окрестили «космическим» дизайном.

ПАЗ-3204
ПАЗ-3204

Что конкретно изменится в облике автобуса, пока держится в секрете. Однако сам факт подготовки рестайлинга говорит о том, что производитель не намерен почивать на лаврах и собирается поддерживать интерес к своему хиту.

Вектор Next
Вектор Next
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер может вернуться в Россию.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Автобусный транспорт»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 339
11.02.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0