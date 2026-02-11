«Космическая» внешность: самый популярный в РФ автобус изменится
Павловский автобусный завод анонсировал масштабное обновление для своего флагманского семейства. Речь идет о рестайлинге пассажирских автобусов Вектор Next, которые в прошлом году разошлись рекордным тиражом.
По сути, завод планирует серьёзно освежить внешность своей самой востребованной модели. В 2025 году российские перевозчики купили 2865 единиц ПАЗ-3204 – именно под таким заводским индексом известен Вектор Next.
Этот результат не просто хорош, он вывел машину на первое место по продажам среди всех автобусов в стране. Теперь, видимо, пришло время для визуальных изменений, которые в прессе уже окрестили «космическим» дизайном.
Что конкретно изменится в облике автобуса, пока держится в секрете. Однако сам факт подготовки рестайлинга говорит о том, что производитель не намерен почивать на лаврах и собирается поддерживать интерес к своему хиту.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер может вернуться в Россию.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм