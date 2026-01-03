#
В Geely придумали свои «Девять принципов дизайна»

Geely представила руководство по эстетике автомобилей для мирового рынка

На международном форуме в Шанхае Geely представила итоги трехлетнего исследования, выпустив уникальное руководство по эстетике для глобального рынка, где цвет, шрифт и антропометрия стали частью нового культурного кода.

Главным итогом исследования стали «Девять принципов дизайна» Geely – методология, служащая ориентиром для работы в парадигме китайской эстетики.

Исследования Geely глубоко изучили культурные корни восприятия. Компания представила «Geely Blue» как элемент национальной цветовой палитры и выпустила «Карту эстетики китайских пользователей», раскрывающую региональные предпочтения.

Особое внимание уделили интерьерам, где Geely разработала масштабируемую систему на основе антропометрии китайских пользователей. Культурное наследие воплотилось в современных решениях – от традиционных узоров до специального шрифта «Galaxy Beautiful Script» для фирменного стиля.

В официальных материалах, представленных на форуме, полный список девяти принципов дизайна Geely не публикуется и, судя по всему, является коммерческой тайной, понятны лишь основные направления.

Итоговая дискуссия форума была посвящена месту нового дизайн-кода на глобальной арене.

В целом же это говорит о том, что Geely не только создает автомобили, но и систематизирует целое направление, предлагая миру уникальный язык дизайна, рожденный в Китае.

Источник:  СarNewsChina
Алексеева Елена
Фото:EPA
03.01.2026 
Фото:EPA
