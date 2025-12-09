#
Уйдут ли бренды GAC и Geely из РФ

В компаниях GAC и Geely ответили на вопрос о возможном уходе из России

Российские представительства китайских автомобильных марок GAC и Geely ответили на вопросы касательно вероятности ухода из страны. Ранее, на пресс-конференции, генеральный директор дилерской сети «Рольф» Светлана Виноградова отметила, что обе компании могут покинуть российский рынок, если не локализуют сборку автомобилей до середины 2026 года.

Пресс-служба GAC опровергла эти предположения. Они заявили, что «компания GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает работу по расширению своего присутствия». В GAC подчеркнули стратегическую важность российского рынка для их глобального развития и подтвердили, что продолжают активно развивать дилерскую сеть и сервисную инфраструктуру.

«GAC подтверждает выполнение всех текущих обязательств и продолжает операционную деятельность в штатном режиме. Все стратегические решения по развитию в России принимаются в рамках утвержденных корпоративных планов», – добавили представители компании.
Что касается Geely, их российский офис отказался комментировать информацию о потенциальном выходе с рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
09.12.2025 
Фото:Depositphotos
