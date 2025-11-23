Популярный бренд привезет в Россию красивый и богато оснащенный кроссовер

#
23 ноября
Заместитель президента GAC Лу Вэйцун анонсировал кроссовер Hyper HT для России

Концерн GAC намерен укрепить свои позиции на российском рынке. Лу Вэйцун, заместитель президента компании, отвечающий за развитие в регионе СНГ, поделился планами по поставкам кроссовера Hyper HT в ближайшее время. Это заявление было сделано накануне автосалона в Гуанчжоу, который начался 21 ноября.

GAC Hyper HT
GAC Hyper HT

Напомним, что Hyper HT, производимый с 2023 года, является бюджетным вариантом в линейке премиальных и спортивных автомобилей GAC. Его цена колеблется от 189 900 до 329 900 юаней (примерно 2,05-3,57 млн рублей по текущему курсу).

Дизайн кроссовера вызывает ассоциации с моделями Porsche: плавные линии фар и передней части формируют характерный «клюв», а купеобразная линия крыши создает запоминающийся силуэт. В одной из комплектаций задние двери могут открываться вверх, но стандартно используются классические двери.

GAC Hyper HT
GAC Hyper HT
Корма автомобиля включает монофонарь с ромбическим узором, а крышка багажника имеет нишу для номерного знака. Передний и задний бамперы, а также пороги отделаны хромированным декором.

Габариты кроссовера составляют 4935 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1700 мм в высоту, с колесной базой 2935 мм. Он оснащен электрической силовой установкой с одним мотором мощностью 340 л.с. и крутящим моментом 540 Нм. Разгон до 100 км/ч происходит за 6,2-5,8 секунды, а максимальная скорость достигает 183 км/ч. Батареи различной емкости (80, 83,3 и 99,5 кВт⋅ч) обеспечивают пробег на одной зарядке от 672 до 825 км.

Источник:  Российская газета
