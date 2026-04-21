Как сделать свой автомобиль удобнее с помощью деталей от него же

Читатель «За рулем» применил потолочную ручку в багажнике

Многие старые седаны, как и мой Opel Astra 2012 года, не имеют ручки для закрывания багажника.

Я взял ручку из салона со стороны водителя, а вместо нее прикрепил очечник, которого не было. Ручка складывается, много места не занимает. Теперь и очки есть куда положить, и рука не пачкается, когда закрываю багажник.

И. Романов, Мурманская область

Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4˝ 5-25Нм PRO AIRLINE

Салонная ручка на месте ручки для закрывания багажника

