Как сделать свой автомобиль удобнее с помощью деталей от него же
Многие старые седаны, как и мой Opel Astra 2012 года, не имеют ручки для закрывания багажника.
Я взял ручку из салона со стороны водителя, а вместо нее прикрепил очечник, которого не было. Ручка складывается, много места не занимает. Теперь и очки есть куда положить, и рука не пачкается, когда закрываю багажник.
И. Романов, Мурманская область
