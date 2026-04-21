Очень простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД
Как сделать свой автомобиль удобнее с помощью деталей от него же

Читатель «За рулем» применил потолочную ручку в багажнике

Многие старые седаны, как и мой Opel Astra 2012 года, не имеют ручки для закрывания багажника.

Я взял ручку из салона со стороны водителя, а вместо нее прикрепил очечник, которого не было. Ручка складывается, много места не занимает. Теперь и очки есть куда положить, и рука не пачкается, когда закрываю багажник.

И. Романов, Мурманская область

Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4˝ 5-25Нм PRO AIRLINE

Салонная ручка на месте ручки для закрывания багажника
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О том, как облегчить подъем ковра в багажнике, рассказано тут .

Ревин Алексей
Фото:И. Романов
21.04.2026 
Отзывы о Opel Astra (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Opel Astra  2012
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Удобный салон, большой багажник, бодрый мотор
Недостатки:
Надежность и качество покраски
Комментарий:
Универсал Астра стал для меня первой новой машиной. Брал только в топе Космо и турбомотором в 180 сил. Считаю, что если комплектация не максимальна, то это вообще не автомобиль. Машина очень нравилась. Но несколько визитов по гарантии я совершил. Кондиционер несколько раз упускал фреон. А еще очень бесит качество покраски. У дуг на крыше уже краска слезает. А машина то совсем новая, да и в авариях не была. А еще недавно прокатился на Шкоде с мотором 1.4. 140 сил кажется. Так она уделала мою Астру в дрова, хотя на сорок лошадок меньше. Теперь думаю, не ошибся ли с выбором.
+28