Jetour T1 после 15 000 км — первые (и честные) впечатления

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах китайского кроссовера по итогам зимней эксплуатации

За последние два месяца автомобиль прошел больше 5000 километров. А общий пробег на одометре перевалил за 15 тысяч км. Есть о чем рассказать, за что похвалить и к чему придраться.

Jetour T1

Металл и пластик

Перед началом зимы проверили готовность автомобиля к суровым условиям. Толщиномер показал, что все панели кузова оцинкованы, в том числе и крыша. А толщина лакокрасочного покрытия составляет в среднем 130 мкм. Только на передней кромке капота она чуть меньше.

Из-за формы передней кромки капота сколы появляются быстро. Поэтому лучше затянуть ее в прозрачную пленку. Также это стоит сделать со всем передком.

Два скола появились и на лобовом стекле. Один образовался из-за попадания… болта (и такое случается!) из-под колеса соседней машины. Другой, поменьше, появился в неудачном месте, под щеткой стеклоочистителя.

Этой снежной зимой сполна удалось оценить геометрическую проходимость и защищенность кузова. Под мощной металлической защитой – почти 22 см. Отличные углы въезда и съезда. И, конечно, прочный некрашеный пластик по всему периметру. Все это позволяло нырять в сугробы, не боясь получить повреждения.

Отдельное спасибо за мощные пластиковые буферы на нижней части дверей. Смело открываешь дверь, не боясь поставить царапину о снежные брустверы. Не страшно, даже если около машины не рыхлый, а слежавшийся снег.

Сохранность кузова обеспечивают и накладки на пороги. В первую очередь – на парковках. Это защита от невнимательных соседей, которые открывают двери нараспашку.

Чистые руки и грязные окна

Еще одно удобное решение – схема открывания капота. Поднимается он двойным движением рычажка в салоне. Не пачкаешь руки, шаря под капотом в поисках замка.

Доступ к бензобаку открывается нажатием на лючок. Но запорный механизм склонен к обмерзанию. И у меня однажды в мороз лючок не захотел открываться. Если не хотите «танцевать» на АЗС, лучше сразу обработать механизм специальным составом, например, размораживателем замков. Я так и поступил, и больше сбоев не было.

Боковые стекла быстро закидывает грязью, причем именно в зоне видимости наружных зеркал. Причина – в пластиковых уголках в передней части стекол. Они чуть ниже уровня зеркал и в верхней части имеют небольшой выступ. Именно в его зоне образуются завихрения, и вода с грязью разбрызгиваются на стекло. Как вариант – поставить дефлекторы на двери. Тогда не будете останавливаться для очистки стекол.

Лобовое стекло очищается без вопросов. А капот не мешает поднять поводки стеклоочистителя, чтобы очистить щетки. У многих современных кроссоверов для этого нужно переводить стеклоочиститель в сервисный режим.

Резвый и экономичный

Двухлитровый турбомотор выдает 245 л.с. и работает в связке с классическим восьмиступенчатым автоматом собственной разработки. В обычном режиме есть небольшие паузы при нажатии на газ, что легко компенсируется переходом в спортивный режим.

При этом автомат не старается зависать на пониженных передачах. Отдельно можно выставить настройки электроусилителя руля, который дает оптимальную обратную связь именно в обычном режиме.

Расход топлива для больших габаритов и массы остается в рамках приличия. В смешанном режиме Jetour T1 потребляет меньше 11 литров на 100 км. Допускается использование 92-го бензина, но увлекаться им не стоит (только если на заправке нет АИ-95). Межсервисный интервал составляет 10 000 км.

Прошедшая холодная зима показала, что с микроклиматом внутри Т1 – полный порядок. Помимо двухзонного климат-контроля есть полный зимний пакет. Греются все сиденья, руль и лобовое стекло. У передних сидений, помимо всего прочего, есть вентиляция.

Особенно я оценил дистанционный запуск. Автомобиль запускается на 10 минут. Приятно садиться в частично прогретый салон.

***

Пока Jetour T1 требует минимальных затрат и не доставил серьезных проблем зимой. Впереди лето. Посмотрим, как кроссовер поведет себя в жару. Кроме того, нас ждет плановое техническое обслуживание – будет о чем рассказать.