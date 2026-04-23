Один из самых проходимых автомобилей СССР имел особую версию: подробности
«За рулем» рассказал о прототипе фургона ЛуАЗ-969Ф образца 1977 года
Редкая интерпретация ЛуАЗ‑969Ф образца 1977 года представляла собой закрытый цельнометаллический фургон с глухим металлическим верхом вместо привычного брезентового тента.
Серийно автомобиль грузоподъемностью 400 кг не выпускали.
До наших дней дожили буквально единицы – теперь это коллекционная редкость для любителей советского автопрома.
Фургон ЛуАЗ 969Ф
РекомендуемЗабытый проект из СССР: ЛуАЗ‑972
- О необычных особенностях внедорожника ЛуАЗ-969 рассказано здесь .
- «За рулем» можно читать и в MAX
Фото:из архива «За рулем!»
165
23.04.2026
