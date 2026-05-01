Автошколы ответят за ДТП своих учеников? Новый способ навести порядок на дорогах
6 мая
Новую Весту можно взять по подписке — оно того стоит?

«За рулем» рассказал, кому подойдет пользование подпиской на автомобили Lada

Как «За рулем» сообщал ранее, АВТОВАЗ открыл подписку на автомобили Lada Vesta.

У АВТОВАЗа появится несколько новых моделей

Клиентам предоставляются новые (это ключевое отличие от аренды и каршеринга) седаны в комплектации Практик с движком 1.6 и вариатором. Базовый тариф – 44 тысячи рублей в месяц при заключении договора на 12 месяцев, а допустимый пробег ограничен 30 тысячами км в год.

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев размышляет о том, кому будет выгодно пользоваться этой услугой.

Он отмечает, что в теме есть неясности, но факт, что завод и дилеры на подписке заработают. По окончании срока в 12 месяцев автомобиль продается как подержанный. За год при пробеге менее 30 тысяч км Веста теряет в цене незначительно, и сбор от аренды эту разницу покрывает с огромным запасом – то есть с прибылью...

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»

Новую Весту можно взять по подписке — оно того стоит?

– Экономическая целесообразность для клиентов сомнительна. Некоторые эксперты допускают, что подписка потенциально пригодна таксистам и мало чем отличается от аренды машины у таксопарков. Спорно уже потому, что годовой пробег такси обычно не меньше 60 тысяч км, да и аренда Весты под такси в пересчете на сутки все-таки дешевле, чем подписка.

Подписка, равно как и аренда, удобна тем, кому автомобиль нужен «по сезону», но каждый день. Многие, например, совсем не ездят зимой. Аренда на 3–6 месяцев для них приемлемый формат. А кому-то, может, машина необходима только на месяц отпуска.

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Веста с приданым» из журнала «За рулем» № 05 за 2026 год.

Иннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ и «За рулем»
01.05.2026
01.05.2026 
Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-98