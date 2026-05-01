Новую Весту можно взять по подписке — оно того стоит?

«За рулем» рассказал, кому подойдет пользование подпиской на автомобили Lada

Как «За рулем» сообщал ранее, АВТОВАЗ открыл подписку на автомобили Lada Vesta.

Клиентам предоставляются новые (это ключевое отличие от аренды и каршеринга) седаны в комплектации Практик с движком 1.6 и вариатором. Базовый тариф – 44 тысячи рублей в месяц при заключении договора на 12 месяцев, а допустимый пробег ограничен 30 тысячами км в год.

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев размышляет о том, кому будет выгодно пользоваться этой услугой.

Он отмечает, что в теме есть неясности, но факт, что завод и дилеры на подписке заработают. По окончании срока в 12 месяцев автомобиль продается как подержанный. За год при пробеге менее 30 тысяч км Веста теряет в цене незначительно, и сбор от аренды эту разницу покрывает с огромным запасом – то есть с прибылью...

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»

– Экономическая целесообразность для клиентов сомнительна. Некоторые эксперты допускают, что подписка потенциально пригодна таксистам и мало чем отличается от аренды машины у таксопарков. Спорно уже потому, что годовой пробег такси обычно не меньше 60 тысяч км, да и аренда Весты под такси в пересчете на сутки все-таки дешевле, чем подписка.

Подписка, равно как и аренда, удобна тем, кому автомобиль нужен «по сезону», но каждый день. Многие, например, совсем не ездят зимой. Аренда на 3–6 месяцев для них приемлемый формат. А кому-то, может, машина необходима только на месяц отпуска.

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Веста с приданым» из журнала «За рулем» № 05 за 2026 год.