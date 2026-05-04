Новый бренд АВТОВАЗа: представлен первый автомобиль в двух версиях

АВТОВАЗ запустил сборку автомобилей SKM на мощностях подразделения ВИС-Авто

АВТОВАЗ силами подразделения ВИС-Авто запустил сборку коммерческих автомобилей нового бренда SKM (в оригинале – китайский SRM Jinhaishi).

Единственная модель М7 выпускается как цельнометаллический фургон и пассажирский вэн.

Пока производство налажено крупноузловым методом. Локализованы эксплуатационные жидкости, аккумулятор и отдельные электронные компоненты ­(ЭРА-ГЛОНАСС).

Бензиновый атмосферник 2.0 (137 л. с., 194 Н·м) сочетается с 5‑ступенчатой механической коробкой передач. Привод – задний. В базовую комплектацию входят две подушки безопасности и кондиционер. Габариты – 4890×1700×1995 мм при колесной базе 3185 мм.

В конструкцию внесли больше полусотни изменений. Внешние панели кузова получили оцинковку, переработана компоновка моторного отсека, минивэн получил более удобные сиденья и дополнительную «печку». Появилась телематика с голосовыми подсказками.

Одновременно АВТОВАЗ объявил о создании новой структуры. Лада Бизнес займется продвижением коммерческих моделей под маркой Лада. В частности, это будет выражаться в появлении выделенных зон в дилерских ­центрах.

До конца года планируют собрать и продать «несколько тысяч» SKM M7. Цены и дата старта продаж станут известны в ближайшее время.

