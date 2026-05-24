Турист, «Полседьмого» и кабриолеты: какие секретные Жигули не доезжали до прилавков

ВАЗ-2106 «Турист» с палаткой, гибриды «шестерки» и «семерки»: обзор редких заводских версий Жигулей

На базе массовых всем известных моделей и модификаций классических ВАЗ делали удивительные, необычные версии. Иногда – в единичных экземплярах, но порой и небольшими сериями.

Рабочая династия

Ранний внутризаводской пикап на базе «копейки» на праздничной демонстрации

Уже в 1971 г., когда завод выпускал только ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102, появились первые незнакомые широкой публике модификации. Причем в Тольятти их делали серийно. Правда, не для продажи. А поначалу необычные машины по имени АК-1 даже не могли покидать территорию завода.

Речь о технологических пикапах, необходимых на огромном предприятии. Пикапы выпускали в экспериментальном цехе на основе ВАЗ-2101 сотнями в год. Вели даже официальную статистику их производства.

Пикапы делали даже на основе ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106

С дизайном, естественно, не заморачивались. В дело шли отбракованные кузова ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и ВАЗ-21011, а потом и других массовых моделей. В том числе люксовых «шестерок» и даже «семерок».

Пикапы использовали для перевозки мелких грузов, в пожарной охране завода и в других заводских службах. По праздникам они, нагруженные транспарантами, нередко выезжали на демонстрации.

Со временем завод добился того, чтобы пикапы смогли работать и за заводской территорией. Но за переделами Тольятти их не знали. Однако в годы трансформации российской экономики нехитрые утилитарные машины оказались нужны и формирующемуся рынку.

Завод построил прототипы пикапа и фургона. Эстафету подхватила фирма ВАЗИнтерсервис (ВИС), которая в 1993-м взялась на выпуск ВИС-2104-33. Грузовики из «четверок» делали по немудреной схеме внутризаводских грузовиков: заваривали задние двери. Но в отличие и технологических машин, на товарных пикапах щели между дверями и кузовом запаивали оловом. В задней стенке кабины ставили стекло. Из двери багажника серийного ВАЗ-2104 кроили задний откидной борт.

В 1993-м компания ВИС сделала больше двухсот товарных пикапов грузоподъемностью 350 кг. А с 1996 года в производство пошли более прочные полурамные уже всем известные грузовики ВИС-2345.

Турист на двоих

Ранние внутризаводские пикапы оставили в истории еще один малоизвестный и необычный след. Используя опыт постройки пикапов АК-1, осенью 1981-го начали строить автомобиль с условным названием Турист. Мысль сделать необычную машину пришла в голову техническому директору завода М.Фаршатову .

Идею, видимо, навеял ставший популярным тогда у автотуристов прицеп Скиф, трансформирующийся в просторную палатку. В д вухместных Жигулях, похожих одновременно и на купе, и на пикап, палатку решили расположить в закрывающемся кузове за кабиной.

Единственный экземпляр построили из ВАЗ-2106 по технологиям внутризаводских пикапов без чертежей — по «месту». Только сооружали машину для романтических путешествий более аккуратно и тщательно.

Прототип ВАЗ-2106 Турист, сделали в 1982 г. в единственном экземпляре

Фаршатов категорически запретил вмешиваться в дизайн «шестерки» и менять боковины кузова. В заднюю стенку кабины вставили серийное заднее стекло. Вместо усилителей, которые приваривали на утилитарных пикапах, боковину кузова усилили, связав с панелями грузового отсека. Под ними планировали смонтировать газовую плитку, бак для воды и иное туристическое оборудование.

Палатку в кузове должна была закрывать двухстворчатая крышка. Створки с ручным приводом посчитали несолидным решением. Для привода створок приспособили электродвигатель от серийного стартера.

Опытный образец срочно собрали летом 1982-года, не успев доделать детали и механизмы палатки. Зато автомобиль окрасили модной серо-голубой краской металлик. Но Фаршатов уже потерял интерес к проекту. Говорят, что Турист вернулся туда, откуда вышел – стал работать внутризаводским грузовиком.

Шесть с половиной

Не менее необычный и даже загадочный автомобиль ВАЗ – синий седан ВАЗ-2106 с капотом и решеткой радиатора ВАЗ-2107 и бамперами экспортной «шестерки» со встроенными указателями поворотов.

Машину сделали в 1979 году, по слухам, для генерального секретаря Политбюро ЦК КПСС Л.И. Брежнева или кого-то из членов его семьи. Но те, кто делали автомобиль, достоверных сведений о заказчике не имели.

Загадочный седан по кличке «Полседьмого» - гибрид «шестерки» и «семерки»

Необычную машину заказали после показа руководству автопрома перспективного семейства ВАЗ-2105 /2107. Начальству особенно понравилась «семерка». Но до начала ее серийного производства оставалось почти три года, и под нее «загримировали» ВАЗ-2106.

В отделе художественного конструирования на седан установили сделанную вручную решетку радиатора, доработали капот, соорудили новые петли. Автомобиль окрасили светло-синей металлизированной эмалью. Фары, задние фонари, оформление боковин молдингами, повторители поворотов на передних крыльях и катафоты на задних сохранили стандартными. Передние сиденья поставили от несерийной еще «семерки», но панель приборов и руль остались «шестерочными».

Судьба уникального автомобилям, который заводские остряки прозвали «полседьмого», достоверно неизвестна.

