Как продлить жизнь аккумулятору в автомобиле — малоизвестный способ
Читатель «За рулем» рассказал, как предотвратить окисление клемм аккумулятора
Рекомендую при проверке уровня масла в двигателе наносить каплю-другую масла со щупа на центры клемм аккумулятора.
Дальше масло само разойдется по клеммам, и окисляться они больше не будут.
Р. Бабаев, г. Великий Новгород
Приз автору совета – подписка на журнал «За рулем» на три месяца.
Капля моторного масла на клемме аккумулятора предотвращает окисление.
