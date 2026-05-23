Как продлить жизнь аккумулятору в автомобиле — малоизвестный способ

Читатель «За рулем» рассказал, как предотвратить окисление клемм аккумулятора

Рекомендую при проверке уровня масла в двигателе наносить каплю-другую масла со щупа на центры клемм аккумулятора.

Дальше масло само разойдется по клеммам, и окисляться они больше не будут.

Р. Бабаев, г. Великий Новгород

Капля моторного масла на клемме аккумулятора предотвращает окисление.

