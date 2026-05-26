Заменил лобовое стекло — появилась ошибка круиз-контроля: как это связано?

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах работы электроники в премиальных авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Поменял на пятилетнем Мерседесе ветровое стекло – высветилась ошибка адаптивного круиз-контроля. Как они связаны и что делать?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин , «За рулем»:

– Системы помощи водителю в своей работе опираются, в том числе, на данные с камеры за ветровым стеклом. Чтобы электроника могла правильно трактовать изображение, камера проходит на заводе процедуру калибровки. Соответственно, ее нужно повторять после каждой замены стекла.

Крупные мастерские об этой особенности знают, предупреждают клиентов и направляют их в те точки, где имеется необходимое оборудование. При соблюдении всех правил электроника продолжит работать без ошибок: проходил это на собственном опыте. Вам следует обратиться в компетентный сервис, чтобы там выполнили калибровку камеры.

