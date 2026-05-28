Первый парень на деревне: ретротест Volkswagen Golf Country

Эксперт Сергей Канунников протестировал полноприводный Volkswagen Golf Country

Покупатели в начале 90‑х годов отнеслись к этой машине холодно – в частности, из-за высокой цены. Знали бы они, сколько будут стоить нынешние кроссоверы – навороченные, но по ходовым качествам абсолютно не превосходящие «деревенский» Golf 1990 года, – выстроились бы за ним в очередь!

Путешествие в деревню

Когда в первой половине 80-х мир захватила первая волна эпидемии интереса к полноприводным автомобилям, фирма Volkswagen, конечно, не могла остаться в стороне. Ведь главной причиной интереса к машинам со всеми ведущими колесами стала родственная фирма Audi со своей легендарной моделью Quattro. Да и сам Volkswagen уже имел опыт производства полноприводной модели Iltis. Но тот автомобиль с упрощенным кузовом и подключаемым приводом был настоящим грубоватым внедорожником, рассчитанным в первую очередь на армию.

А в 1988 году начали выпуск совсем иного автомобиля – по имени Volkswagen Golf Syncro. Полным приводом снабдили стандартный хэтчбек второго поколения знаменитой уже модели. Крутящий момент к задним колесам шел через вискомуфту. Водителя не напрягали раздумьями, когда какую ручку или кнопку активировать. Задний привод подключится сам – когда будет надо.

Volkswagen Golf Country

В 1989 году на автосалоне в Женеве фирма показала вариант такого автомобиля с увеличенным дорожным просветом и модными внедорожными атрибутами – в частности, «кенгуринами» и вынесенным на кузов запасным колесом. Концепт-кар по имени Montana делали как шоу-стоппер и вовсе не собирались ставить на конвейер. Но несколько активных и креативных дилеров упросили концерн начать серийное производство. Так в 1990 году и родился Volkswagen Golf Country.

В СТИЛЕ КАНТРИ Volkswagen Golf Country создали на базе полноприводной версии Golf Syncro, увеличив дорожный просвет и оснастив машину оригинальными деталями. Пятидверные хэтчбеки оснащали двигателями объемом 1,8 л мощностью 98 и 114 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Полноприводная трансмиссия – с вискомуфтой. В 1990–1991 годах изготовили 7735 автомобилей.

Полевой стан

Забравшись в салон, стараясь при этом не испачкать о высокий порог брюки, быстро забываешь, что оказался в необычной машине. Разве что сидишь как-то подозрительно высоко. Но вокруг всё от Гольфа второго поколения – никакой роскоши.

Стеклоподъемники и наружные зеркала – с ручным приводом. Нет не только огромных (да и не огромных) дисплеев, но даже кондиционера. Всё очень просто, предельно экономно и рационально. Приборы и кнопки сделаны без затей и извращенной фантазии – зато ладно скроено, крепко сшито и грамотно расположено.

Простейшие приборы 80‑х годов по-прежнему удобны. Volkswagen Golf Country оснащали только пяти­ступенчатой механической коробкой.

Салон полноприводного Фольксвагена не отличался от стандартного.

А вот сиденья на этом фоне удивительно богатые и с плавной регулировкой спинки. На базовый Country ставили кресла, которые для стандартного Гольфа считались опционными.

По колесной базе Golf Country всего на 20 мм больше ВАЗ‑2109. По габаритам и в компоновке салона тоже без труда прослеживается общая стилистика, характерная для 80‑х годов. Только здесь всё как-то основательнее и гармоничнее, чем в «девятке». Да еще и полный привод!

Полноприводный автомобиль комплектовали топовыми для модели Golf сиденьями.

Складывающееся заднее сиденье – с подголовниками. Стеклоподъемники и зеркала – с ручным приводом.

Двигатель в моторном отсеке выглядит забавно, как подросток в папином пальто. Кузов подняли, поэтому агрегат словно утонул в нем. Внизу – трубчатая рама, работающая, по сути, усилителем кузова: подвески с ней не связаны. А под двигателем – мощная стальная защита – мечта тех, кто регулярно съезжает с асфальта.

«Утонувший» двигатель – самый большой из тех, что ставили на Golf этого поколения, объемом 1,8 л. Система питания – впрыск. От карбюраторов на Гольфах отказались года за два до дебюта сельского варианта. Степень сжатия – 9,0, мощность – 98 л. с. при 5400 об/мин.

Двигатель в высокой машине стоит необычно низко.

Внешность в данном случае обманчива. Высокий Golf Country напоминает подростка-акселерата – угловатого, неповоротливого и неторопливого. Но «деревенский парень» вовсе не флегматик – передвигается куда веселее, чем ждешь.

Разгон до 100 км/ч за 13,5 с и максимальная скорость 163 км/ч и по нынешним меркам – неплохие показатели. Дискомфорта в динамике совсем не чувствуешь.

Двигатель еще и тяговитый, поэтому нет нужды частить с переключениями передач. Коробку на Golf Country ставили только механическую, пятиступенчатую. Никаких автоматов. Но любители подобных автомобилей в те годы по этому поводу совершенно не комплексовали.

Компоновка полноприводного хэтчбека Volkswagen Golf Syncro.

Внешность полноприводного переростка наводит на предположения о повышенной прыгучести. Но и это не так. Над подвеской, в том числе задней независимой, с амортизаторными стойками явно серьезно работали в поисках баланса между энергоемкостью, плотностью и комфортом. Компромисс нашли, но не бесплатно.

На «лежачих полицейских», тем более на менее внушительных неровностях, да и на проселках «деревенский» Golf проявляет завидную стойкость. Кажется, пробить подвеску вообще невозможно. Но машина максимально гуманна к седокам – не вытрясает ни тело, ни душу.

А вот в быстрых поворотах крены высокого автомобиля с дорожным просветом 210 мм не чудовищные, но очень внушительные. В таком виде автомобиль явно не для ралли.

Спереди – мощный «кенгурятник». Дополнительные фары – штатная комплектация.

Его стихия – проселки, поля и луга. На экстремальном бездорожье Country звезд с неба не хватает, но не слишком глубокая глина, песок, не экстремальные броды и не рекордные сугробы машине вполне по силам.

Примерно о таком автомобиле я регулярно мечтаю несколько дней в году после интенсивных снегопадов, когда на моноприводной машине даже со стоянки выехать непросто. А для немецкого деревенского парня такая ситуация – не проблема. Он – не изнеженный современный кроссовер, но лишен и тяжеловесной грубости классических внедорожников. Да и в эксплуатации рациональный Country куда дешевле. Впрочем, с ценой на автомобиль всё оказалось не так просто.

ЗОВ ПРЕДКОВ Первым полноприводным автомобилем завода в Вольфсбурге стал армейский KDF Typ 166 Schwimmwagen 1942 года. В корме амфибии стоял 25‑сильный мотор воздушного охлаждения. До 1945 года построили около 14 тысяч таких машин. Создали также KDF 87 с теми же агрегатами, но с гражданским кузовом будущего Жука Volkswagen Käfer. Таких автомобилей собрали всего 564 штуки. Полноприводный KDF Typ 166 Schwimmwagen. KDF 87 – полноприводная версия будущего Жука. Volkswagen Iltis выпускали с 1978 по 1982 год. С 1978 по 1982 год, в основном для армии, выпускали Volkswagen Iltis с подключаемым передним приводом и 75‑сильным двигателем рабочим объемом 1,7 л. Собрали 8547 автомобилей. Автомобили производили и в Канаде под маркой Bombardier.

Ни к селу, ни к городу

Покупатели в начале 90‑х годов к таким машинам были не готовы. Дорожные скоростные полноприводные модели интересовали любителей максимально использовать динамические свойства автомобилей. Профессиональные внедорожники составляли отдельный класс. У них были убежденные, но немногочисленные поклонники. А Volkswagen Golf Country казался странным автомобилем. Да еще и, мягко говоря, не дешевым.

В багажнике запасное колесо не уместилось. В круглой нише – набор инструмента.

На цене сказывалась и причудливая логистика от конвейера до потребителя. Фирма Volkswagen не поленилась возить на автовозах готовые хэтчбеки Golf Syncro за 900 км из Вольфсбурга в австрийский Грац. Там на заводе фирмы Steyr (где, кстати, собирали и Mercedes-Benz Geländewagen) автомобили частично разбирали, монтировали под кузов раму, ставили иные бамперы, меняли пружины и амортизаторы, части выпускной системы и добавляли уйму иных оригинальных деталей. А потом собирали всё это, как любили писать в пособиях по ремонту, в обратной последовательности.

Запаску поставили на поворотном кронштейне.

В результате стандартный Volkswagen Golf Country стоил 32 500 немецких марок. За эти деньги можно было купить два стандартных Гольфа с мотором 1.6. Дешевле был даже «заряженный» Golf GTi, не говоря о 2‑литровом хэтче Opel Kadett GSi. А моноприводный седан Audi 80 с двигателем объемом 2 л был лишь чуть дороже. Желающих платить такие деньги за сельский автомобиль оказалось немного.

Упрощенный вариант, который сделала фирма, получился лишь на тысячу марок дешевле. Зато, словно под лозунгом «знай наших», создали Volkswagen Golf Country Chrome с богатой отделкой и за 42 с лишним тысячи марок. Получилось дороже, чем просили за Mercedes-Benz 200 семейства W124!

Кроме того, на часть машин с богатой отделкой поставили форсированные 114‑сильные двигатели объемом 1,8 л. Такие Country разошлись, говорят, среди руководства концерна.

Уже в 1991 году, изготовив меньше восьми тысяч машин, производство Volkswagen Golf Country свернули. От подобных затей фирма отказалась на десятилетие – до дебюта кроссовера Volkswagen Touareg.

А Golf Country нынче – пример интересной инженерии и того, что успех автомобиля зависит не только от его характеристик, но и от места и времени рождения. Зато машина, не пришедшаяся в свое время ко двору, обречена стать особенно раритетной. Что и случилось с этим деревенским ­парнем.

РЕДКИЙ ВИД В начале 90‑х годов автомобилей, концептуально близких Гольфу Country – с полным приводом и кузовами обычных серийных машин – в Европе было совсем немного. Итальянский Biagini Passo представлял собой Volkswagen Golf первого поколения с кузовом кабриолет, но на шасси, аналогичном тому, что использовал Golf Country. Итальянский Biagini Passo на основе Гольфа первого поколения. С 1983 года производили Fiat Panda 4×4 с трансмиссией, разработанной фирмой Steyr. Автомобили с подключаемым полным приводом и зависимой задней подвеской оснащали двигателями объемом 0,77–1,3 л мощностью 34–50 л. с. Полноприводный Fiat Panda 4×4. Универсал Peugeot 505 Dangel 4×4 мелкосерийно производила фирма Dangel. Машины с подключаемым полным приводом и зависимой задней подвеской комплектовали дизелями объемом 2 и 2,5 л (75 и 98 л. с.). Мелкосерийный Peugeot 505 Dangel 4×4.

Благодарим Андрея Михайлова за предоставленный автомобиль.