Показан внедорожник 212 Т01 с бензиновым турбомотором: ожидается дизель и пикап

Новый китайский бренд пришел в РФ и показал внедорожник Т02 длиной более 5 м

Марка BAW вышла на наш рынок в прошлом году и сейчас меняет стратегию присутствия.

Вместо четырех дистрибьюторов будет один, а в качестве бренда станут использовать числовое обозначение «212». К уже продающемуся внедорожнику 212 Т01 с бензиновым турбомотором скоро добавятся дизельная версия и пикап. А на 2027 год запланирован вывод модели Т02, предсерийный прототип которой показали в Пекине.

Внедорожник Т02 длиной 5090 мм почти на 400 мм длиннее, чем Т01. Он тоже рамный, но спереди не мост, а независимая подвеска McPherson: машина больше заточена под езду по асфальту, однако не в ущерб проходимости. Например, глубина преодолеваемого брода – 850 мм, заявлены блокировки обоих межколесных дифференциалов.

212 T02

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Пока анонсирована только гибридная версия на базе двигателя 2.0 турбо общей отдачей 422 л. с. На 37‑киловаттной батарее без сжигания бензина можно покрыть до 100 км. Позже обещают и чисто бензиновый вариант.

212 T02

В салоне внедорожника было странно увидеть приплюснутый руль и узкий дисплей вдоль лобового стекла, как в Аватрах и BMW. Из необычного – распашная дверь багажника, состоящая из двух симметричных створок.

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