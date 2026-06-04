Штраф для водителей за нарушение скоростного режима вплоть до 1 км/ч: нужен или нет?

Эксперт объяснил, для чего нужен нештрафуемый порог в 20 км/ч

Недавно чиновники похвастались, что могут штрафовать водителей за нарушение скоростного режима вплоть до 1 км/ч, чем вызвали недовольство автомоби­листов. Почему допуск в 20 км/ч – это не поблажка нарушителям, а защита для тех, кто старается ехать по правилам?

Многие автомобилисты замечали, что даже когда вы внимательно смотрите на дорогу и стараетесь держать разрешенные 60/90 км/ч, скорость то чуть падает, то подрастает. На ровной трассе это почти не заметно, но стоит появиться уклону, встречному потоку или просто усталости, и амплитуда колебаний может достигать десяти километров в час, а то и больше.

Это не ваша ошибка. Это особенность человеческого вождения, которую подтверждают масштабные научные исследования.

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Водитель – не робот

Водитель за рулем – это не робот с идеальной обратной связью. Мы корректируем скорость серией микродействий: чуть нажал газ, отпустил, притормозил, снова добавил тяги. На языке науки это называется speed variability – вари­абельность скорости. И она является нормой для ручного управления, а не признаком невнимательности или злого умысла.

Один из самых авторитетных источников данных собрал информацию о 50 млн километров реальных поездок. Более трех тысяч водителей, видеокамеры, датчики педалей, радары собирали данные для того, чтобы понять, как человек ведет себя за рулем в естественных условиях.

Выводы однозначны: человек может поддерживать скоростной режим вручную лишь в пределах 5–7 км/ч, если это опытный водитель, а для молодых водителей разброс достигал 12 км/ч в обе стороны, если речь об уклонах дороги и плотном попутном движении.

То есть, если опытный водитель видит знак 60 и старается ехать строго 60, это означает, что его реальная скорость движения будет находиться в диапазоне от 53 до 67 км/ч на разных участках дороги. У неопытных водителей, которые стараются ехать строго 60, разброс скоростей еще больше: от 48 до 72 км/ч. И это согласуется с реальным опытом: вы не заметите никакого визуального отличия в скоростях 60 км/ч и 65 км/ч, если не посмотрите на спидометр.

На круизе

Сравнение ручного управления и круиз-контроля дает еще более наглядную картину. В полевых исследованиях водители с адаптивным круиз-контролем демонстрировали почти на 60% меньше колебаний скорости. Европейские ученые получили схожие результаты для грузовиков: стандартное отклонение скорости при ручном управлении в три раза выше, чем при использовании автоматики.

Особенно сильно на стабильность поддержания скорости водителем влияет рельеф. Еще одно авторитетное исследование показало: на подъеме с уклоном +4% разброс скоростей достигал почти 13 км/ч, тогда как на пологих участках не превышал 6–7 км/ч. То есть даже самый дисциплинированный водитель, стремящийся соблюдать лимит, физически не сможет удерживать скорость с точностью до километра на холмистой трассе.

Где грань

Так где же проходит грань между естественной погрешностью и осознанным нарушением? Именно здесь вступает в силу тот самый нештрафуемый порог в 20 км/ч. Это не разрешение лихачить, а буфер, который отделяет физиологически неизбежные колебания от демонстративного игнорирования правил.

Добросовестный водитель, цель которого ехать по ПДД, благодаря этому допуску не получает штраф за то, что он не может быть точнее робота. А тот, кто сознательно превышает на 20, 30, 40 или 50 км/ч, попадает под штрафы – и совершенно заслуженно.

Такой подход снижает «шум» в системе фиксации: камеры не выписывают тысячи штрафов за колебания скорости, не несущие реальной угрозы. Это сохраняет доверие к контролю и позволяет сосредоточить ресурсы на борьбе с действительно опасными нарушителями.

За гуманизм!

В конечном счете, допуск в 20 км/ч – это инженерно-гуманистическое решение. Оно признает, что человек за рулем не робот, и учитывает ограничения нашей ­реакции, восприятия и моторики.

Наука не оправдывает превышение скорости. Но она объясняет, почему требовать от водителя идеальной точности в 1 км/ч совершенно нереалистично. Разумный буфер делает систему контроля справедливее, а дороги – безопаснее для всех участников движения.