Можно ли доверять автомаслам российского производства?

На вопросы «За рулем» отвечает Сергей Зеленьков, генеральный директор группы компаний СУПРОТЕК

– В прошлой нашей беседе Вы говорили об ожидаемом снижении ключевой ставки и возможных мерах господдержки. Что-то изменилось за прошедшее время?

– Не особо. Вся отрасль смазочной продукции уверенно движется вниз. Рынок падает, спрос снижается, прежде всего, со стороны крупных машиностроительных компаний. На себе мы это сильно ощущаем. Наши предприятия по выпуску смазочных материалов раньше работали в режиме 24/7, сейчас три-четыре дня в неделю в одну смену. На таком уровне никакая ключевая ставка не спасет, и она так и не снизилась хотя бы до 12%.

Тем не менее, мы развиваемся, делаем новые продукты, ищем новые рынки. И смещаем продажи туда, откуда начинали – в сторону розничных потребителей. Они ничего не покупают бочками, как заводы, но это работает.

– Но ведь уход многих иностранных брендов вроде бы освободил место на рынке…

– Да, многие ушли, и мы активно проводили импортозамещение. Во многих направлениях удалось доказать, что российская продукция может быть очень достойного качества. Однако наши коллеги тоже стали производить и предлагать больше, а рынок сократился.

Отсюда жесткая конкуренция и борьба за цены. Тут важно понимать, что хороший продукт не получится продавать по низкой цене. Моторное масло может быть дешевым, но в нем не будет качественного пакета присадок – и соответственно более низкий моторесурс. Так же и со всеми другими смазочными материалами. Наша компания с самого начала держит курс на продукцию с повышенным ресурсом, и продавать ее сложнее.

– У нас сейчас больше половины новых автомобилей – китайские, у них межсервисный интервал не привычные 15 тысяч, а 10 тысяч километров. Соразмерно должен вырасти спрос на масла?

– Все не так просто. У нас качество топлива хуже, чем в Европе, и масла в принципе деградируют быстрее. К тому же в России предлагают, в основном, гидрокрекинговые масла, и их действительно лучше менять каждые 7-8 тысяч км. Более дорогие масла категории LongLife выдерживают 15 тысяч км, и об этом прекрасно осведомлены таксисты. Мы сейчас выпустили линейку таких масел Atomium. Рядовые потребители не очень об этом осведомлены, кто-то не знает, кто-то не доверяет, и все ищут вариант подешевле.

– Какими еще новыми продуктами можете похвастаться?

– Могу рекомендовать силиконовую смазку Силиман. Она очень универсальна, хорошо работает с пластиковыми поверхностями, например, направляющими панорамных люков. В лифтовом хозяйстве, как выяснилось, пропали смазки для тросов, кто чем может, тем и мажет. Мы выпустили и такой продукт.

Еще одно новое направление – железнодорожный транспорт высокоскоростных магистралей. Было 17 смазок зарубежных, все ушли, мы вошли в пул разработчиков таких смазок.

– Это, наверное, технологии космического уровня?

– Не совсем, но требования очень жесткие: влагостойкость, устойчивость ко всем типам коррозии, температурный диапазон. На Иволгах и Сапсанах есть наша смазка, показала себя очень хорошо.

– А каков вообще процент импортозамещения в сфере базовых масел и присадок?

– Невысокий. Скажу так: мы научились делать масло лучше, чем немцы, но в таком масле почти ничего российского. Мы не умеем делать хорошее ПАО (полиальфаолифины – основа синтетических масел), и его мало, всего один завод производит. И не умеем делать высококачественные присадки, это все те же пакеты от четырех ведущих мировых производителей. Мы вынуждены все это покупать, и далее варить смазку по своим рецептурам с нашими ноу-хау.

– Возвращаясь к розничному потребителю: маркетплейсы. Не рискованно ли на них покупать смазочные материалы?

– Наши продукты везде покупать можно без опасений. Правда, возник один минус: когда маркетплейсы почувствовали силу, то стали наращивать комиссионный процент для российских товаров. Соответственно, и нам надо либо поднимать цены, либо смириться со снижением маржи. Так что мы ищем для себя нужный баланс, в том числе с помощью других каналов продаж.

