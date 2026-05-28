Как обычные автосервисы относятся к китайским моделям и электромобилям?

На вопросы «За рулем» отвечает Наталья Ваганова, генеральный директор ярославской станции технического обслуживания АВТОритет

– Помимо того, что больше тридцати лет руководите СТО, вы еще и общественную работу ведете в рамках нескольких сообществ. Что изменилось в отрасли за последний год?

– Прежде всего, с января прошлого года мы стали плательщиками НДС. Чтобы справляться с этой нагрузкой, пришлось перестроить многие процессы, пересмотреть ценовую политику. В рамках своего обучающего проекта я старалась готовить коллег к тому, что их ожидает. Многие отнеслись несерьезно и не подготовились. Большая часть автосервисов попала под новое налогообложение, и сейчас, конечно, их трясет.

– А автовладельцы столкнулись с повышением цен?

– Знаете, у автовладельцев тоже есть свои бизнесы, все в одной системе, поэтому перестраиваемся и мы, и клиенты. Мы снова вернули принцип светофора: красный – чинить немедленно, желтый – можно повременить, зеленый – пока не обращайте внимания. Это предельно лояльный подход к желаниям клиентов, которые также испытывают финансовые затруднения.

– Вы сейчас на выставке СТО Expo вели экспертную программу «Как выжить автосервису в условиях турбулентности». Название констатирует, что есть турбулентность и что нужно выживать…

– Слово «выжить» слегка натянуто, мне несколько участников написали: а мы не выживаем, мы развиваемся! Это здорово! Я за 33 года прошла на нашем рынке всё, и на самом деле путей пройти любой кризис много, надо просто уметь их использовать.

– Наверное, и клиенты скорее предпочтут сервис, который развивается, а не тот, что выживает. Как по внешним признакам отличить один от другого?

– Я бы выделила два фактора, важных для клиентов любой отрасли: выполнять работу в обещанное время и не оставлять клиента без внимания. Плюс максимальное количество услуг в одном месте, что позволяет экономить время. Подкрепляется все продуманной гарантийной политикой.

– Есть ли у СТО методы борьбы с контрафактными запчастями, маслами и прочими жидкостями?

– Это вопрос организационный. Нашему персоналу запрещено заказывать компоненты у так называемых невозвратных складов, не принимающих выданный товар обратно. Все, что получаем, мы тщательно проверяем и смотрим на гарантийный срок. Проблем практически не возникало.

– А принимаете ли клиентов, закупивших запчасти самостоятельно?

– Да. Но у нас есть ограничения – в частности, по деталям двигателя, это только свое. Также мы не принимаем масла неочевидного происхождения без маркировки «Честный знак». Если у нас есть сомнения по иным деталям, мы прописываем их в заказ–наряде.

– С китайскими автомобилями работаете? Они создают какие–нибудь сложности?

– Работаем, без этого не обойтись. Основная проблема – у частного автосервиса нет оперативного доступа к технологической документации производителя, в отличие от официального дилера. А новые марки и модели появляются десятками. Хотя по ремонтной части мы мало чем от дилеров отличаемся – сертифицированы, ребята все с дипломами, у нас профессиональный инструмент.

– А электромобили берете в ремонт? Имею в виду не подвеску, а именно специфическую электрическую часть.

– Берем, у нас работает хороший электрик–диагност, специальное оборудование купили. Опять–таки, по электромобилям не достает заводской документации. В больших городах появляются профильные центры именно по электромобилям – сейчас я бы отдала предпочтение им. Они лучше знают предмет, и опыта у них больше.

– Какую поддержку от правительства вы бы попросили при возможности?

– Однозначно – отменить НДС. Есть компании, которые еще и продажу запчастей ведут, им намного легче, чистым же ремонтникам очень тяжело – две трети прибыли уходят в налоги.

– А что пожелали бы коллегам на ближайшие годы?

– Спокойствия. Не нервничайте, надо просто пережить эту самую турбулентность.