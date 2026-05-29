Почему упали продажи грузовиков в России и чего ждать дальше?

На вопросы «За рулем» отвечает Андрей Мамонтов, исполнительный директор АО Каргономика





– Даже те, кто не интересуется коммерческим транспортом, периодически поглядывают на статистику продаж– с ней в целом все понятно. А что происходит на рынке перевозок?

– Связь продаж и перевозок прямая. Чтобы купить грузовик, нужны деньги, а их надо заработать. Если же рынок зарабатывать не позволяет, а кредиты дорогие, то покупать намного сложнее.

За короткий период, за десяток лет, рынок изменился принципиально. В благополучные годы перевозчик покупал машину, использовал ее 3–5 лет и продавал. Цена, за которую ее продали, и была прибылью. Сейчас на эту схему рассчитывать нельзя, остаточная стоимость стала непрогнозируемой, и основной заработок идет именно от самих перевозок.

– Почему так вышло? Понятно, что ушли привычные бренды грузовиков, но уже четыре года как пришли китайские машины. Должно сформироваться понимание, можно ли на них положиться при построении бизнеса.

– Сами перевозчики говорят, что машины неплохие – не европейцы, конечно, однако за свою цену себя оправдывают. Есть свои нюансы, но работать с ними можно. Но вот что получилось: остаточная стоимость сегодня сдувается очень быстро, и это не связано с качествами автомобилей. Спрос упал, и тягач, купленный четыре года назад за 12 миллионов, сегодня продают за 3–4 миллиона. Живую машину в хорошем состоянии!

Еще один пример: когда мы продавали остатки европейских полуприцепов, их покупали за 7 миллионов, полагая, что через 3–4 года их за почти эту же цену смогут продать. Но нет, сегодня они стоят 2 миллиона.

– Тогда выходит, что сейчас достаточно удачное время для входа в рынок перевозок– с расчетом именно на вторичный рынок. Или даже такие цены не позволяют уверенно зарабатывать?

– В каком–то смысле время действительно выгодное, но все не так просто. Все зависит от формы капитала: одно дело– вложить свои деньги, другое– заемные. При неудачной пропорции можно прийти к тому, что всю выручку отдашь за машины в лизинге, например. Проценты слишком высокие. Тогда как ставки на грузоперевозки только сейчас приходят в некую норму.

– Изменения этих ставок значительные за последние годы?

– Колоссальные колебания. За полгода, начиная с осени, выросли на 30%. Тогда как при нормальном, стабильном рынке коррекция идет на уровне инфляции.

– С чем это связано?

– С дисбалансом спроса и предложения. Когда предложение меньше спроса, ставки растут, и наоборот. Правильный баланс постепенно восстанавливается, но в период падения ставок многие компании ушли из бизнеса.

Отрезок с 2022 года можно четко поделить на две части. Сначала резко вырос объем производства внутри страны. Перевозчики на это отреагировали– в 2024 году были рекордные продажи грузовиков. Но, как выяснилось, немного перестарались, закупив больше машин, чем требуется.

– На дорогах чаще стали попадаться фуры с китайскими номерами. Это не отнимает хлеб у наших компаний?

– Они есть, это не проблема. Все боялись, что их не регулируют, а ездят они бесплатно по платным дорогам и много нарушают, имея своеобразное конкурентное преимущество. Но их мало, и занимаются только международными перевозками, на внутренние практически не влияют. А внутренние– основной объем.

– Ключевой вопрос: как перевозчику снизить издержки?

– Это многоуровневая тема. Конкуренция подразумевает, что первое, о чем ты должен думать– как сделать более конкурентоспособную цену перевозок. Но чтобы понять, какая именно цена конкурентоспособна, хорошо бы знать цены конкурентов, а такой информацией мало кто делится.

В любом случае, нужно стремиться к снижению себестоимости перевозок. Инструменты есть, но их немного. Что–то можно выиграть на оптимизации управления автопарком и персоналом, логистике и обслуживании. Не факт, что справишься сам, иногда выгоднее нанять профильных специалистов. Я бы в первую очередь обратил внимание на самые затратные статьи– топливо, сервис, ремонт, которые съедают большую часть средств.

Еще один способ– объединение мелких компаний в крупные, слияние мелкой с крупной. Чем многочисленнее парк, тем ниже накладные расходы, а объемы перевозок при этом больше.