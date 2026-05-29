Покупать машину сейчас или лучше повременить? Насколько велик риск отказа по заявке на кредит?

На вопросы «За рулем» отвечает Вадим Осокин, заместитель председателя правления РосДорБанка

– Как выглядит сегодняшняя ситуация на автомобильном рынке с позиций финансистов? Плохо ли, хорошо, на что можно рассчитывать?

– Прошлый год был достаточно сложный, и не только в сфере автобизнеса. Мы видели снижение автокредитов на 20% – и в деньгах, и в количественном выражении. На это влияла не только высокая ключевая ставка, но и повышение утильсбора. А многие банки ужесточили подход к одобрению кредитов.

Сейчас с некоторой осторожностью можно говорить об оживлении рынка. Во всяком случае, первый квартал этого года показал уверенный рост. Плавно снижается ключевая ставка, за ней и кредиты – до 19,5–20%.

– Объем их выдачи растет и как будто растет сильнее, чем рынок в целом?

– Многие откладывали назревшую покупку или замену автомобиля, и этот период был достаточно долгий. Последовательное снижение ставок психологически стимулирует к действиям.

Есть еще несколько тенденций, которые мы наблюдаем. Людям, которые приходят за кредитом, размер ежемесячной выплаты подчас важнее, чем процентная ставка. Средняя величина кредита за год снизилась, а срок кредита при этом вырос – примерно до 60 месяцев. Это дает более низкий ежемесячный платеж.

И так выходит, скорее всего, не потому, что у людей денег нет, они просто создают себе некий комфортный запас – на случай непредвиденных перемен с работой, зарплатой или чем–нибудь еще. Если же смогут погасить кредит досрочно, то именно так и сделают. Мы видим по статистике, что большая часть кредитов погашается досрочно.

– А что с отказами по кредиту? Теперь банки обязаны принимать в расчет только официальный подтвержденный доход?

– Так и есть, на этот счет было распоряжение Центробанка. Появился ПДН – показатель долговой нагрузки, для его расчета используем только официальные доходы.

– И какова статистика отказов?

– Их не так много. Уровень одобрения автокредитов свыше 70%. Под новые автомобили кредиты берут 60–65% покупателей, на вторичном рынке доля ниже – в пределах 30–33%. И хотя стоимость машин увеличилась, эти показатели достаточно стабильны. Мы работаем и с дилерами как с корпоративными клиентами, и, по всем критериям, есть основания полагать, что этот год для них будет лучше прошлого.