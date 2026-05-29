Не останемся ли мы без запчастей и можно ли доверять китайским?

На вопросы «За рулем» ответил Владимир Макарчук, глава компании Гидро–Cистема

– В общих чертах – чем занимается ваша компания?

– Мы крупнейший импортер запчастей на все марки и модели автомобилей, включая отечественные. Занимаемся, в основном, агрегатами – рулевая система, кондиционеры, турбины, стартеры, генераторы. Также у нас большая сеть СТО и складов в России.

– В эти непростые времена растет ли спрос на ремонт агрегатов – вместо замены таким же новым?

– Наоборот, все чаще клиенты предпочитают именно замену. Зачастую это по деньгам выгоднее, чем ремонт. А рынок запчастей переориентируется на Китай, который предлагает любые компоненты по более привлекательным ценам.

– А качество?

– Я много езжу по заводам, из Китая практически не вылезаю. С теми же заводами, где мы размещаем заказы, работают все мировые марки и бренды. Вопросов к китайскому качеству нет, оно отличное. А потому наш продукт востребован. На данный момент у нас около 2000 клиентов – СТО, мастерские, сервисы, в России, Белоруссии, Казахстане и даже Армении.

– И вы охватываете весь ассортимент моделей, которые есть на нашем рынке?

– Абсолютно весь, от Таврии до Lamborghini Urus и самых свежих китайских моделей. Были на выставке в Пекине, списали все новые марки и модели, которые там представлены. Сейчас повезем для них запчасти.

– То есть, без запчастей мы не останемся?

– Не останемся. Сейчас мы активно развиваем направление турбин – и сами турбины привозим, и ремкомплекты. В ближайшее время займемся пневмоподвесками, приводами ГРМ, тормозами, фильтрами. Планируем через два года иметь 30 СТО, около 40 собственных складов и разместиться на 150 складах наших партнеров. На наших станциях с помощью наших брендов можно будет полностью обслужить машину. Кстати, у нас большой учебный центр – обучаем технологов и мастеров, поднимая их квалификацию.

– А поставки запчастей только из Китая?

– Конечно, нет. У нас четыре крупных поставщика в Англии, вся Европа, Америка, и порядка 40 заводов в Китае.

– С Китаем сможет кто–то конкурировать в ближайшее время?

– Мое мнение – нет. Я пожил там довольно долго, посмотрел менталитет народа – никто их больше не догонит. Вы сами были на автосалоне в Пекине и, наверное, многое поняли. Касаемо компонентов, по старой привычке мы еще привозим американские и европейские, но спрос на них снижается. Качество у китайцев достойное, те же сроки гарантии, тот же ресурс, а цены интереснее.