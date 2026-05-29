Предварительные итоги выставок COMvex, CTO Expo, Логистика Expo, CTT Expo и Mining CTT

На вопросы «За рулем» отвечает Сергей Александров, генеральный директор Сигма Экспо ГРУП

– Выставка подошла к финалу, оправдались ли ваши ожидания от нее?

– Организаторы люди суеверные и до момента, как выставка не закончится, они обычно не очень любят говорить. Но я постараюсь разоткровенничаться.

В жизни все можно разделить на две группы: вещи, которые вы можете изменить, и вещи, которые изменить нельзя. Например, погода, конечно, не получилась такой, как мы желали. С другой стороны, на улице дождь, и все равно посетители посещают стенды, общаются с экспонентами. Явный показатель того, что это самые заинтересованные люди и пришли на выставку строительной техники, с четкой целью.

Из того, что еще получилось, отчасти неожиданного и очень приятного: выставки СТО и коммерческого транспорта. Мне кажется, они в этом году ожидания точно превзошли. Не только по наполнению экспозиции, но и по уровню посещаемости. Посетителей больше, чем в прошлом году. Хотя вроде все говорят, что экономика сейчас не в лучшей форме.

– Хорошая посещаемость действительно достижение, поскольку это не легковые машины, а специализированные сегменты.

– Совершенно верно. И при этом сюда чаще приходят конечные потребители, нежели просто любознательная публика. Аудитория даже визуально отличается. А посещаемость еще и индикатор того, что будет дальше с рынком.

– Уличная часть экспозиции, как показалось, значительно масштабнее прошлогодней?

– Не совсем так, по площади она стала даже поменьше, процентов на 10–15. За счет чего? Некоторые компании – и мне кажется это правильным – чуть уменьшили свои стенды. Зато, можно сказать, повысили концентрацию.

– Разнообразие в любом случае сохранилось. А в августе нас уже ждет следующая выставка – что вы на ней покажете?

– Событие ИнтерАвтоМеханика в августе отличается тем, что там больший акцент на запчасти, компоненты и сервис именно легкового транспорта. Это более массовый и популярный сегмент. Мы задумываем мероприятие как ключевое для всей профильной индустрии. Место то же – Москва, центр Крокус – лучшей альтернативы нет.

– Такие выставки все равно в известной степени специализированные, однако, наверное, с их помощью на рынке становится меньше неизвестного?

– Именно так. В последние годы мы видим большое количество собственных торговых марок, которые в России сейчас продвигают. И где их еще продвигать, как не на отраслевых выставках. Кто–то из коллег говорил: никогда не думал, что выставка запчастей может быть очень интересной и красивой. Может! Потому что любой компонент – это про автомобиль, а автомобиль неразрывно связан с человеком, который в него садится. Так что тема яркая, внимание к ней повышенное. И мы ждем всех на следующей нашей выставке.