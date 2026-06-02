Метановая Lada Vesta CNG — выгоднее, чем на бензине?

«За рулем» рассказал, можно ли сэкономить на топливе с седаном Lada Vesta CNG

В новом номере журнала «За рулем» – интересные цифры по битопливному седану Lada Vesta CNG.

Да, в линейку Весты вернулась не только спортивная, но и битопливная версия. В дополнение к 55‑литровому бензобаку у нее баллон на 90 литров или 22 кубометра метана. Заправляют его, как и любую емкость с газом, не полностью. Сколько можно заправить, насколько этого хватит и выгоднее ли это, чем бензин, в конкретном случае с седаном Lada Vesta CNG, разбирался Кирилл Милешкин.

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Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Сколько войдет – зависит от калибровки и состояния оборудования. У меня на первой заправке вошло в абсолютно пустой баллон 16,8 куб. м. На следующей – 17,5 в заполненный на 1/8. Где врут с объемом, а где мало закачивают из-за недостатка давления, придется выяснять владельцу на собственном опыте.

Цены на метан разнятся сильнее, чем на бензин. В Москве залился по 33,1 рубля за куб. В Подмосковье и Владимирской области газ оказался на 10% дешевле.

Полного баллона хватает на 300 км в загородном цикле при спокойном темпе в диапазоне 80–110 км/ч. Реальный расход составляет чуть меньше 6 куб. м на 100 км – столько показывает и борткомпьютер. В городе проедете не больше 200 км.

Даже по столичным ценам полная заправка метаном стоит меньше 600 рублей. Километр пробега по топливу оказывается дешевле 2 рублей. При цене литра АИ‑92 около 63 рублей и расходе 7 л/100 км на тот же пробег по трассе потратите 1323 рубля – в 2,2 раза больше.

Но не все так здорово... Какие есть сложности и стоит ли того Vesta CNG – об этом читайте в июньском номере «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «Бытовой газ» из журнала «За рулем» № 06 за 2026 год.