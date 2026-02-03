Новая Lada Vesta на метане: 1000 км без дозаправки и не требует регистрации изменений

АВТОВАЗ: Lada Vesta CNG нового поколения будет стоить от 1 881 000 рублей

Автоконцерн АВТОВАЗ официально открыл продажи нового поколения двухтопливного седана Lada Vesta CNG, работающего на бензине и метане.

Стартовая цена модели с учетом государственной субсидии составит 1 515 000 рублей, а без льгот – от 1 881 000 рублей. Автомобиль позиционируется как экономичное и практичное решение для повседневной эксплуатации.

Модернизированная Lada Vesta CNG оснащается 1,6-литровым двигателем с механической коробкой передач и современным газобаллонным оборудованием (ГБО) 4-го поколения, работающим на сжатом метане.

Система интегрирована в заводскую конструкцию, что сохраняет полную гарантию производителя и избавляет владельцев от необходимости регистрировать изменения. Модель представлена в четырех комплектациях, уже в базовой Comfort автомобиль получил кондиционер, две подушки безопасности, светодиодную оптику, систему стабилизации, бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя.

Lada Vesta

Важным преимуществом новой модели стал впечатляющий запас хода. Одной заправки метаном (около 22 кубометров) хватает примерно на 320 км пути, а вместе с полным 55-литровым бензобаком общий пробег без дозаправки превышает 1000 км. По оценкам производителя, использование метана снижает расходы на топливо в 2–3 раза, а также дает право на 50%-ную скидку по транспортному налогу. При этом полезный объем багажника, несмотря на размещение прочного двухкомпонентного газового баллона, составляет достаточные для городской эксплуатации 250 литров.

Для обеспечения безопасности автомобиль оборудован автоматической системой, мгновенно перекрывающей подачу газа в случае нарушения герметичности магистрали, например, при аварии.

Все системы, включая ГБО, отображаются на бортовом компьютере, а заправочный штуцер для метана удобно расположен рядом с горловиной бензобака.

Новая Lada Vesta CNG уже прошла полный цикл испытаний.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

«За рулем» можно смотреть на YouTube