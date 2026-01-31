АВТОВАЗ отменил скидки на спортверсию Весты: сколько она теперь стоит?

АВТОВАЗ не продлил скидку на Lada Vesta Sportline

Компания АВТОВАЗ прекратила предоставлять выгоду в размере 230 тысяч рублей на купленные до 15 января 118-сильные седаны и универсалы Lada Vesta Sportline 2024 года выпуска. До этого момента скидка распространялась на все версии Vesta Sportline и Sportline SW текущего модельного года.

Lada Vesta Sportline

Покупатели имели возможность сэкономить при выборе как базовой комплектации Sportline’24, так и более оснащенной версии Sportline’24 Black, в которую входят необычные черные диски, а также дизайн-пакет с чtрной решеткой радиатора, молдингами, спойлером на крышке багажника и оригинальными эмблемами.

Цены на новые седаны Lada Vesta Sportline выглядят так:

Sportline’24 – 2 325 000 рублей ;

Sportline’24 Black – 2 355 000 рублей .

Что касается универсалов Lada Vesta SW Sportline, то их стоимость составляет:

Sportline’24 – 2 495 000 рублей ;

Sportline’24 Black – 2 525 000 рублей .

Стоит вспомнить, что седан Lada Vesta Sportline появился в продаже в ноябре 2023 года, а универсал Vesta SW Sportline стал доступен с января 2024-го. Эта модель фактически получила репутацию первой в линейке Lada, которая объединила практичный семейный кузов, более мощный двигатель и спортивные настройки шасси.

Интерьер Lada Vesta Sportline

Обе машины оснащены форсированным атмосферным мотором 1,6 литра, выдающим 118 лошадиных сил. Его специально адаптировали под стиль динамичной езды: к примеру, предел оборотов увеличен до 6900, что позволяет спорткару при разгоне на второй передаче быстро достигать отметки 100 км/ч. Переключение передач осуществляется через 5-ступенчатую механическую коробку.

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.

«За рулем» можно читать и в MAX