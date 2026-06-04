Почему эта интересная модификация Нивы не добралась до массового покупателя?

«За рулем» рассказал историю редкого пикапа ВАЗ 2328 Волк

Экспериментальный полноприводный двухместный пикап ВАЗ‑2328, разработанный вазовцами в середине 90‑х годов, получил неофициальное торговое имя Волк.

Бегущий лесной хищник был изображен на выставочном образце машины.

Однако до массового потребителя тольяттинский волк не добежал: спрос оказался низким, и уже в 1997 году выпуск машины прекратили.

ВАЗ 2328 Волк

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