Почему эта интересная модификация Нивы не добралась до массового покупателя?
«За рулем» рассказал историю редкого пикапа ВАЗ 2328 Волк
Экспериментальный полноприводный двухместный пикап ВАЗ‑2328, разработанный вазовцами в середине 90‑х годов, получил неофициальное торговое имя Волк.
Бегущий лесной хищник был изображен на выставочном образце машины.
Однако до массового потребителя тольяттинский волк не добежал: спрос оказался низким, и уже в 1997 году выпуск машины прекратили.
ВАЗ 2328 Волк
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекци о нирует много лет. Вот, например, вы знали, что автопилот для сельхозтехники появился в СССР почти 50 лет назад?
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